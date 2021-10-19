Katar ve BAE'li Bakanlar Doha'da ''ilişkileri geliştirmenin yollarını'' görüştü

AA 19 Ekim 2021 Salı 21:47 - Güncelleme: 19 Ekim 2021 Salı 21:56

Katar resmi haber ajansı QNA'ya göre, Al Sani ve Al Nahyan "Katar ve BAE arasındaki iş birliği ilişkileri ve iki ülkenin çıkarlarına hizmet edecek ilişkileri geliştirmenin yollarını" ele aldı.

Al Nahyan'ın Katar ziyaretinin ne kadar süreceğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Körfez krizine son veren bu yılın başındaki Ula Bildirisi'nin ardından ilk kez 6 Ekim'de BAE'ye resmi ziyarette bulunmuş ve BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed Al Nayhan ile görüşmüştü.

İki ülke çıkarları için ilişkileri geliştirmenin yollarının ele alındığı belirtilen görüşme, Ocak 2021'de imzalanan Ula Bildirisi sonrası Katar tarafından BAE'ye yapılan ilk resmi ziyaret özelliğini taşıyordu.

- Körfez krizinin çözülmesiyle ilişkiler yeniden başladı

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" iddiasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Körfez krizi, bu yıl 5 Ocak'ta Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde gerçekleştirilen 41. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nde Ula Bildirisi'nin imzalanmasıyla çözüme kavuşmuştu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, zirvenin ardından düzenlediği basın toplantısında, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırıldığını açıklamıştı.