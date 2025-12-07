Katar ve Mısır'dan Gazze çağrısı: Ateşkes tam uygulansın, ihlallere izin verilmesin

Al Sani ile Abdulati, bu yıl 23'üncüsü düzenlenen ve Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu Doha Forum 2025 kapsamında bir araya geldi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iki ülke dışişleri bakanlarının görüşmesinde Gazze'deki gelişmeler ele alındı.

İkili, Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde imzalanan ateşkes anlaşmasının tüm aşamalarıyla uygulanması ve ihlallerin de engellenmesi gerektiğini vurguladı.

Al Sani ile Abdulati, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) kasım ayında kabul edilen 2803 sayılı kararın (Gazze'de Barış Kurulu'nun kurulması ve Uluslararası İstikrar Gücü'nün görev yapmasını öngören karar) uygulanması ve uluslararası istikrar gücünün kurulmasının önemine dikkat çekti.

İki bakan ayrıca, Gazze'ye insani yardım akışının sağlanması ve yeniden imar çalışmalarının desteklenmesi gerektiğini belirtti.

İsrail ordusunun, 10 Ekim'de varılan ateşkes anlaşması gereği Refah Sınır Kapısını açması, Gazze'ye günlük 600 yardım tırının girişine izin vermesi, saldırıları tamamen durdurması ve Mavi Hattan Sarı Hatta çekilmesi gerekiyordu. Ancak insani yardımlar bu sayıya hiçbir zaman ulaşmadı, saldırılar da tam anlamıyla durmadı.

11 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda 367 Filistinli ölürken, 953'ü de yaralandı.