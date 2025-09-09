İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Eylül 2025 Salı / 17 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,2634
  • EURO
    48,3603
  • ALTIN
    4829.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Katar'a güvence verdi İsrail'e gözdağı… Beyaz Saray: Bu hamlesiyle hedefi şaşırdı
Dünya

Katar'a güvence verdi İsrail'e gözdağı… Beyaz Saray: Bu hamlesiyle hedefi şaşırdı

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, işgalci İsrail'in Doha'daki Hamas hedeflerine yönelik saldırısının ABD ve İsrail'in çıkarlarına hizmet etmediğini vurguladı. Başkan Trump ise Katar Emiri'nden saldırının tekrarlanmayacağına dair güvence aldı.

AA9 Eylül 2025 Salı 21:27 - Güncelleme:
Katar'a güvence verdi İsrail'e gözdağı… Beyaz Saray: Bu hamlesiyle hedefi şaşırdı
ABONE OL

Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, İsrail'in, Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Karoline Leavitt, "Bu sabah Trump yönetimi, ABD ordusu tarafından, İsrail'in, barışı sağlamak için bizimle birlikte çok çalışan ve cesurca riskler alan Katar'ın başkenti Doha'da Hamas'a yönelik bir saldırı düzenlediği konusunda bilgilendirildi." ifadesini kullandı.

Katar'ın İsrail tarafından bombalanmasını "talihsiz" bir olay şeklinde tanımlayan Leavitt, "Amerika Birleşik Devletleri'nin yakın müttefiki Katar'ı tek taraflı olarak bombalamak, İsrail'in veya Amerika'nın hedeflerine hizmet etmez." değerlendirmesini yaptı.

Leavitt, saldırının ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'yi telefonla aradığını ve "böyle bir saldırının bir daha kendi topraklarında yaşanmayacağına dair güvence verdiğini" belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü, Trump'ın talimatı üzerine Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un "yaklaşan saldırı" ile ilgili Katarlılara bilgi verdiğini sözlerine ekledi.

Leavitt, İsrail'in söz konusu saldırı konusunda ABD ordusunu bilgilendirdiğini ve bunun ordu üzerinden sabah saatlerinde ABD yönetimine ulaştığını bildirdi.

ÖNERİLEN VİDEO

Balyozlu hırsızlar kuyumcu soymaya kalktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.