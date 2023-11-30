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Dünya

Katar'da Cumhurbaşkanı Steinmeier'a soğuk duş: Karşılamaya kimse gelmedi

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in, Katar'a ziyareti sırasında havalimanına indiğinde kendisini karşılamaya gelen kimse olmayınca, uçakta yarım saat bir yetkilinin gelmesini bekledi.

AA30 Kasım 2023 Perşembe 09:57 - Güncelleme:
Katar'da Cumhurbaşkanı Steinmeier'a soğuk duş: Karşılamaya kimse gelmedi
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Alman medyasında yer alan haberlere göre Steinmeier, dün uçakla Doha Havalimanı'na indi ancak karşılamada Katarlı bir yetkilinin olmaması üzerine, yaklaşık yarım saat beklemek zorunda kaldı.

Sosyal medyaya düşen görüntülerde, Steinmeier'in uçağın çıkış kapısının önünde beklediği görülüyor.

Steinmeier'in bekletilmesinin, Katar'ın Almanya'nın Gazze politikasına tepkisinden kaynaklanmış olabileceği yorumları yapıldı.

Steinmeier'in eşi Elke Büdenberder ile diğer delegasyonun ise uçaktan daha önce indikleri vurgulandı.

Katar Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sultan bin Saad Al Muraikhi'nin karşılamasının ardından Steinmeier'in, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile görüşmesine zamanında ulaştığı ifade edildi.

  • Frank Steinmeier
  • Almanya Cumhurbaşkanı
  • Katar ziyareti

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