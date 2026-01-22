İSTANBUL 13°C / 6°C
Dünya

Katar'da imzalar atıldı! Değeri tam 5 milyar dolar

Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı'nda (DIMDEX 2026), 5 milyar doları aşan 70 anlaşmanın imzalandığı bildirildi.

AA22 Ocak 2026 Perşembe 23:44 - Güncelleme:
AA22 Ocak 2026 Perşembe 23:44 - Güncelleme:
Katar resmi haber ajansı QNA'da yer alan haberde, Katar Silahlı Kuvvetleri tarafından organize edilen DIMDEX 2026'nın sona erdiği belirtildi.

Başkent Doha'da bu yıl 9'uncusu gerçekleştirilen 4 günlük DIMDEX 2026'ya yerli ve uluslararası 200'den fazla şirketin katılım sağladığı aktarılan haberde, fuara 83 ülkeden 130'u aşkın üst düzey heyetin ziyarette bulunduğu ifade edildi.

32 BİNDEN FAZLA KİŞİ ZİYARET ETTİ

DIMDEX 2026'da toplam 18,5 milyar riyal (5,08 milyar dolar) değerinde 70'ten fazla anlaşma ve mutabakat zaptının imzalandığı vurgulanan haberde, 4 gün boyunca fuarı ziyaret eden kişi sayısının da 32 bini aştığı kaydedildi.

Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı, özellikle gemi yapımı ve gemilere monte edilen teknolojik sistemlerin yanı sıra radar, füze, deniz mayınları ve elektronik harp sistemleri gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren firmalara ürünlerini tanıtma ve yeni anlaşmalar yapma fırsatı sunuyor.

