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Dünya

Katar'da Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 138'e yükseldi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Katar'da 138'e yükselirken, Lübnan'da da vaka sayıları arttı.

AA08 Temmuz 2020 Çarşamba 21:00 - Güncelleme: 08 Temmuz 2020 Çarşamba 21:00
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Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 4 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve can kaybının 138'e yükseldiği aktarıldı.

Açıklamada, 608 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 101 bin 553'e yükseldiği, iyileşenlerin sayısının da 96 bin 107'ye çıktığı kaydedildi.

- LÜBNAN

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 39 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 1945'e yükseldiğini duyurdu.

Bakanlık, virüs kaynaklı toplam can kaybının 36, iyileşen sayısının ise 1368 olduğunu açıkladı.

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