Katar'da Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 138'e yükseldi

AA 08 Temmuz 2020 Çarşamba 21:00 - Güncelleme: 08 Temmuz 2020 Çarşamba 21:00

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 4 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve can kaybının 138'e yükseldiği aktarıldı.

Açıklamada, 608 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 101 bin 553'e yükseldiği, iyileşenlerin sayısının da 96 bin 107'ye çıktığı kaydedildi.

- LÜBNAN



Lübnan Sağlık Bakanlığı, 39 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 1945'e yükseldiğini duyurdu.

Bakanlık, virüs kaynaklı toplam can kaybının 36, iyileşen sayısının ise 1368 olduğunu açıkladı.