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Dünya

Katar'da sanayi bölgesinde facia: 54 yaralı, 18 kayıp

Katar'da sanayi bölgesinde meydana gelen patlamada 54 kişinin yaralandığı, kayıp 18 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

AA22 Haziran 2026 Pazartesi 07:16 - Güncelleme:
Katar'da sanayi bölgesinde facia: 54 yaralı, 18 kayıp
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Katar İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, başkent Doha'nın kuzeyindeki Ras Laffan Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen patlamada 54 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, kayıp 18 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

İçişleri Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada, Ras Laffan Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada teknik nedenle meydana gelen patlamada yaralananlar olduğu bilgisi paylaşılmıştı.

Katar Enerji Şirketi (Qatar Energy) ise sanayi bölgesindeki patlama sonucu yerel gaz tedarik tesisinde çıkan yangının söndürüldüğünü açıklamıştı.

  • Katar
  • patlama
  • Sanayi bölgesi

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