Katar'da savaş uçakları çarpıştı
Katar'da savaş uçakları çarpıştı... İki jetin çarpışmasında pilotların fırlatma koltuğunu kullanarak kurtulduğu açıklandı.
Katar'da savaş uçakları çarpıştı... İki jetin çarpışmasında pilotların fırlatma koltuğunu kullanarak kurtulduğu açıklandı.
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