Katar'da tarihi gün! Kolombiya ve silahlı örgüt Clan del Golfo barış kararı aldı

Katar'ın başkenti Doha'da taraflar arasında düzenlenen müzakerelerin ikinci turunda arabulucu ülkeler Katar, Norveç ve İsviçre tarafından ortak açıklama yapıldı.

Açıklamada, Kolombiya hükümetiyle Clan del Golfo'nun barışa bağlılığını güçlendirmek amacıyla Doha Anlaşması'nı imzaladığı aktarıldı.

Anlaşmanın sorumlu bir çözüm, sivil halkın karşılaştığı zorlu koşulları hafifletme ve silahlı çatışmayı sona erdirme taahhüdünü ortaya koyduğu vurgulandı.

"ANLAŞMA BARIŞIN İNŞASI İÇİN ATILMIŞ ÖNEMLİ BİR ADIM"

Arabulucu ülkeler, anlaşmanın Clan del Golfo'nun silahsızlandırması ve bölgede barışın inşası için atılmış "önemli bir adım" olduğunu belirterek, tarafların yapıcı ortaklık ve diyalog üzerinden çözüme ulaşma isteği takdir edildi.

Uzun yıllar iç çatışmaların yaşandığı Kolombiya'da şiddete maruz kalan toplulukların yaşamlarının iyileştirilmesi, gençlere daha iyi fırsatların sunulması, mağdurlar için adaletin sağlanması ve çatışmanın tekrarlanmaması için müzakere yolunun önemine dikkat çekildi.

Kolombiya hükümeti ile silahlı grubun "üstesinden gelmesi gereken zorlukların" bulunduğu belirtilen açıklamada, karşılıklı güven ve arzu edilen barışa ulaşmak için tarafların daha fazla gayret edeceği aktarıldı.

Anlaşma kapsamında imzalanan taahhütlerin uygulanmasının "şeffaflık, güven ve sürdürülebilir bağlılık" gerektirdiğine değinilen açıklamada, sürecin başarıya ulaşması için sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kurum ve ortaklarla işbirliği yapılmasının umut edildiği kaydedildi.

İmzalanan anlaşmaya göre, Clan del Golfo'nun güçlü olduğu bölgelerde uyuşturucu maksatlı tarım faaliyetinin yapılmayacağı kasabaların sayısı 10 artırılarak 15'e yükseldi.

Ayrıca, 1 Mart 2026'da yürürlüğe konmak üzere Kolombiya'nın 3 bölgesinde örgüt üyelerinin silah bırakarak sivil hayata adapte olmaları için "Geçici Yerleşim Bölgesi" (ZUT) isimli 3 bölge belirlendi.

KOLOMBİYA DEVLET BAŞKANI PETRO'DAN VİDEOLU MESAJ

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro da Amerikan X şirketinin sosyal medya hesabından Katar'daki anlaşmanın imza töreni videosunu paylaştı.

Anlaşmanın Katar'da imzalanmasından memnuniyet duyduğunu ifade eden Petro, örgütün aktif olduğu bölgelerde 10 kasabada daha uyuşturucu faaliyeti yapılmayacağını hatırlattı.

Katar, Kolombiya hükümeti ile Clan del Golfa arasında barış sürecine arabuluculuk edeceğini açıklamıştı.

Taraflar arasındaki müzakerelerin ilk turu 14-18 Eylül tarihlerinde Doha'da gerçekleştirilmişti.

Kolombiya'da yaklaşık 9 bin mensubunun bulunduğu tahmin edilen Kolombiya Gaitancı Ordusu ismiyle de tanınan Clan del Golfo, ülkenin en büyük suç örgütü olarak kabul ediliyor.

Clan del Golfo başta uyuşturucu kaçakçılığı olmak üzere, yasa dışı madencilik ve göçmen kaçakçılığı gibi eylemlerde de bulunuyor.