Katar'daki ABD üssüne saldırı... El-Udeyd vuruldu

İran'ın ABD'nin körfez ülkelerindeki üslerine yönelik saldırıları sürerken, Katar'dan flaş bir açıklama geldi. Katar Savunma Bakanlığı, İran'ın ülkenin başkenti Doha'ya 40 kilometre mesafede bulunan ve ABD tarafından kullanılan El-Udeid Hava Üssü'nü balistik füzelerle hedef aldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, fırlatılan balistik füzelerden birinin hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtilirken, "İkinci füze ise El-Udeid Hava Üssü'ne isabet etmiş, olayda can kaybı yaşanmamıştır" denildi.

Katar Silahlı Kuvvetleri'nin ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma konusunda kararlı olduğu vurgulanan açıklamada, halka ve geçici olarak ülkede bulunan herkese hükümet tarafından yapılan uyarı ve bilgilendirmeleri takip etme çağrısında bulunuldu. Yaklaşık 10 bin ABD askerine ev sahipliği yapan El-Udeid Hava Üssü, ABD'nin Orta Doğu bölgesindeki en büyük askeri üssü olarak biliniyor.