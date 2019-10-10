Katar’dan Barış Pınarı Harekatı'na destek Katar Emiri Şeyh Temim, Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’na desteğini ilan etti. Ülkenin haber ajansı olan Katar Haber Ajansı, “Başkan Erdoğan ile telefonda bölgesel gelişmeleri görüşen Şeyh Temim, iki ülke arasındaki dostluğa vurgu yaptı” ifadesini kullandı.