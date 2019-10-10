Katar’dan Barış Pınarı Harekatı'na destek
Katar Emiri Şeyh Temim, Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’na desteğini ilan etti. Ülkenin haber ajansı olan Katar Haber Ajansı, “Başkan Erdoğan ile telefonda bölgesel gelişmeleri görüşen Şeyh Temim, iki ülke arasındaki dostluğa vurgu yaptı” ifadesini kullandı.
Türkiye’nin terör örgütü PYD’ye karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı’yla ilgili ülkelerden peş peşe açıklamalar yapılıyor.
ABD, AB ve Arap Birliği’nden yapılan küstah açıklamalara Körfez’den itiraz yükseldi.
Katar lideri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşerek desteklerini iletti.
Katar Haber Ajansı o görüşmeyi, “Başkan Erdoğan ile telefonda bölgesel gelişmeleri görüşen Şeyh Temim, iki ülke arasındaki dostluğa vurgu yaptı. ”
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