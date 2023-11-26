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Dünya

Katar'dan bir heyet arabuluculuk müzakereleri için abluka altındaki Gazze'ye geçti

Katar Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Lulva Binti Raşid el-Hatır ile Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkan Yardımcısı Halid el-Hardan'ın Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze Şeridi'ne geçtiği belirtildi.

AA26 Kasım 2023 Pazar 15:08 - Güncelleme:
Katar'dan bir heyet arabuluculuk müzakereleri için abluka altındaki Gazze'ye geçti
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Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın Medya Direktörü Vail Ebu Muhsin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verdi.

Ebu Muhsin, Katar Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Hatır ile Katar, Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkan Yardımcısı Hardan'ın Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze Şeridi'ne ulaştığını aktardı.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara verilen insani aranın 3. gününde gerçekleşen Katarlı üst düzey yetkililerin, söz konusu ziyaretine ilişkin başka ayrıntı verilmedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlayan saldırılarından bu yana, Katarlı bir heyet ilk kez bölgeyi ziyaret ediyor.

Katar, Mısır ve ABD'nin arabuluculuğuyla varılan İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma 24 Kasım Cuma saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti.

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