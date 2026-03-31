  • Katar'dan İran'a olası kara harekatına sert tepki: Her türlü tırmanmaya karşıyız
Dünya

Katar'dan İran'a olası kara harekatına sert tepki: Her türlü tırmanmaya karşıyız

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid El-Ensari, Doha'da düzenlediği basın toplantısında bölgedeki gerilime ilişkin önemli mesajlar verdi. Ensari, İran'a yönelik olası bir kara harekatı senaryosuna karşı ülkesinin tutumunu net bir şekilde ortaya koyarken, Hürmüz Boğazı'nın güvenliği için bölgesel uzlaşı çağrısında bulundu.

AA31 Mart 2026 Salı 15:45
Körfez bölgesinde artan gerilim ve İran'a yönelik olası askeri müdahale senaryoları uluslararası gündemin en kritik maddelerinden biri haline geldi. Bu süreçte Katar, bölgesel güvenlik konusundaki duruşunu Doha'dan yapılan üst düzey açıklamalarla bir kez daha netleştirdi.

ENSARİ'DEN BÖLGESEL GÜVENLİĞİ TEHDİT EDEN TIRMANIŞLARA KARŞI NET TAVIR

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid El-Ensari, ülkesinin bölgenin güvenliğini riske atan ve tehdit eden her türlü tırmanışa karşı olduğunu söyledi.

Ensari, başkent Doha'da düzenlediği basın toplantısında bölgedeki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran'a karadan olası bir işgal girişimi ve gerilimin tırmanmasıyla ilgili soruları yanıtlayan Ensari, "Bölgenin güvenliğini riske atan ve tehdit eden her türlü tırmanmaya karşıyız." ifadesini kullandı.

HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN BÖLGESEL UZLAŞI ÇAĞRISI

Sözcü Ensari, Katar'ın bölgedeki tansiyonu düşürmeyi hedefleyen arabuluculuk çalışmalarına doğrudan müdahil olmadığını ancak bu yöndeki tüm çabaları desteklediklerini kaydetti.

Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanması için bölgesel bir uzlaşıya ihtiyaç duyulduğuna dikkati çeken Ensari, bu konunun tek bir ülkenin çerçevesinde ele alınmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

  • Katar
  • Macid El-Ensari
  • Hürmüz Boğazı
  • İran gerilimi
  • bölgesel güvenlik

