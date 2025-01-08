Katar'dan İsrail'e harita tepkisi: Barış fırsatlarını baltalıyor

Katar Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetine bağlı resmi hesaplar tarafından "tarihi olduğu" iddia edilen ve işgal altındaki Filistin topraklarının yanı sıra Ürdün, Lübnan ve Suriye'nin bazı bölgelerini de içeren haritaların paylaşılmasına tepki gösterildi.



Bu durumun uluslararası meşruiyet kararlarının ve uluslararası hukukun açık bir ihlali olarak değerlendirildiği açıklamada, söz konusu haritaların yayımlanmasının İsrail'in Gazze Şeridi'nde yürüttüğü "vahşi savaş" da göz önüne alındığında, bölgedeki barış fırsatlarını baltalayabileceği konusunda uyarıda bulunuldu.

Katar Dışişleri Bakanlığı, uluslararası toplumun, İsrail işgalini uluslararası meşruiyet kararlarına uymaya zorlamak ve Arap topraklarındaki genişlemeci emellerine karşı koymak için hukuki ve ahlaki sorumluluklarını üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

Açıklamada, "Katar Dışişleri Bakanlığı, Filistin davasının adilliğine ve 1967 sınırları içinde başkenti Doğu Kudüs olacak şekilde bağımsız bir Filistin devleti kurulmasının gerekliliğine olan kararlı duruşunu yinelemektedir." ifadelerine yer verildi.

Filistin ve Ürdün dışişleri bakanlıkları da İsrail resmi hesaplarının yayımladığı provokatif haritaya tepki göstererek, söz konusu eylemi kınamıştı.