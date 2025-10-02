İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ekim 2025 Perşembe / 10 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,6125
  • EURO
    48,8472
  • ALTIN
    5169.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Katar'dan İsrail'e Sumud Filosu tepkisi: Uluslararası hukuk açıkça çiğnendi
Dünya

Katar'dan İsrail'e Sumud Filosu tepkisi: Uluslararası hukuk açıkça çiğnendi

Katar, İsrail'in Gazze'ye doğru yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na saldırarak ve aktivistleri yasa dışı şekilde alıkoyarak uluslararası hukuku açıkça çiğnediğini belirtti.

AA2 Ekim 2025 Perşembe 17:09 - Güncelleme:
Katar'dan İsrail'e Sumud Filosu tepkisi: Uluslararası hukuk açıkça çiğnendi
ABONE OL

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak için Gazze'ye doğru yola çıkan filonun İsrail tarafından uluslararası karasularında uğradığı saldırının şiddetle kınandığı ifade edildi.

İsrail'in söz konusu saldırısının, uluslararası hukukun açık ihlali ve seyrüsefer özgürlüğü ile deniz güvenliğine karşı tehdit oluşturduğu kaydedildi.

Filoya katılanların güvenliğinin sağlanması ve derhal serbest bırakılması gerektiği vurgulanırken, saldırıyla ilgili soruşturma açılması ve sorumluların adalet karşısında hesap vermesi gerektiğine işaret edildi.

Uluslararası topluma ahlaki ve hukuki sorumluluğunu yerine getirme, İsrail'in uluslararası insancıl hukuka yönelik ihlallerine kararlılıkla karşı koyma çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca, Gazze'nin tüm bölgelerine insani yardımların güvenli, sürdürülebilir ve engelsiz şekilde ulaştırılmasının garanti altına alınması gerektiği belirtildi.

  • katar
  • israil
  • sumud filosu
  • müdahale
  • uluslararası hukuk
  • ihlal
  • tepki

ÖNERİLEN VİDEO

Dnipropetrovsk bölgesinin kontrolü Rusya'ya geçti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.