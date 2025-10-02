Katar'dan İsrail'e Sumud Filosu tepkisi: Uluslararası hukuk açıkça çiğnendi

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak için Gazze'ye doğru yola çıkan filonun İsrail tarafından uluslararası karasularında uğradığı saldırının şiddetle kınandığı ifade edildi.

İsrail'in söz konusu saldırısının, uluslararası hukukun açık ihlali ve seyrüsefer özgürlüğü ile deniz güvenliğine karşı tehdit oluşturduğu kaydedildi.

Filoya katılanların güvenliğinin sağlanması ve derhal serbest bırakılması gerektiği vurgulanırken, saldırıyla ilgili soruşturma açılması ve sorumluların adalet karşısında hesap vermesi gerektiğine işaret edildi.



Uluslararası topluma ahlaki ve hukuki sorumluluğunu yerine getirme, İsrail'in uluslararası insancıl hukuka yönelik ihlallerine kararlılıkla karşı koyma çağrısı yapıldı.



Açıklamada ayrıca, Gazze'nin tüm bölgelerine insani yardımların güvenli, sürdürülebilir ve engelsiz şekilde ulaştırılmasının garanti altına alınması gerektiği belirtildi.

