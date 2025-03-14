Katar'dan Suriye için doğal gaz kararı

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya göre, Katar Kalkınma Fonunun sağladığı destekle Suriye'ye doğal gaz tedarik edilmesini içeren proje başlatıldı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Suriye Elektrik Bakanı Ömer Şakruk, Katar'ın sağladığı fon sayesinde günlük 2 milyon metreküp doğal gaz tedarikinin Suriye'nin enerji sektörünü destekleyeceğini ifade etti.

Şakruk, Ürdün üzerinden gelecek gazla ilk etapta günlük 400 megavat elektrik üretileceğini belirterek, "Bu sayede elektrik arzı günde 2 ila 4 saat artırılacak. Bu, vatandaşların günlük yaşamlarını olumlu yönde etkileyecek ve ülkedeki kritik sektörleri destekleyecek." dedi.

El Cezire kanalına konuşan Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid El Ensari, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin Suriyelilere destek sağlanması yönünde açık talimat verdiğini kaydetti.

El Ensari, Katar'ın Suriye'ye enerji yardımının ülke genelini kapsayacağını ve ülkede istikrarın artmasına katkı sunacağını söyledi.

Katar'ın 2011-2024 arasında Suriye halkının yanında durduğunu, şimdi de ülkede yeniden yapılanma sürecine destek vermekte kararlı olduklarını vurgulayan El Ensari, uluslararası ortaklarla koordinasyon içinde Suriye'ye yardım sağladığını ifade etti.

Suriye, Beşşar Esed rejiminin çöküşüyle daha da kötüleşen elektrik kesintileri yaşarken ülkenin yeni yönetimi yaşanan enerji krizine çözüm bulmaya çalışıyor.