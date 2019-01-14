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Katar Suriye'de büyükelçilik açmayacak

Katar Dışişleri Bakanlığı, bazı Arap ülkelerinin aksine Suriye'nin başkenti Şam'daki büyükelçiliğin yeniden açılmasına dair bir ihtiyaç olmadığını açıkladı.

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Katar'a ambargo uygulayan Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn, geçtiğimiz haftalarda Şam büyükelçiliklerini yeniden açmıştı. Körfez ülkeleri Suriye'deki Şam rejimiyle peş peşe yeni sayfa açarken, Katar normalleşme için adım atmayacağını ilan etti.
 
Katar Dışişleri Bakanı Al Sani tarafından yapılan açıklamada, ülkesinin rejim ile olan ilişkilerinde normalleşme için herhangi bir işaret olmadığı ve Katar'ın Şam'daki büyükelçilik binasını tekrar hizmete açmayı gündeme almadığı söylendi.
 
Haber Türk'ün haberine göre Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Doha'nın 2011 yılında üyeliği askıya alınan Suriye'nin Arap Birliği'ne tekrar alınmasına karşı çıktıklarını belirtti. Katar, Suriye'deki büyükelçiliğini açmayı düşünmediğini duyurdu.
 
 

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