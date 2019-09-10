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Katar'dan Suudi Arabistan'a ''delillerini sun'' çağrısı

Katar, Suudi Arabistan yönetimini, kendisine yönelttiği suçlamalara ilişkin delillerini bağımsız uluslararası komisyonlara sunmaya ve Körfez krizinde ara buluculuk görevi üstlenen Kuveyt'le iş birliği yapmaya davet etti.

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Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, Katar'ın uluslararası hukukun egemenliğine bağlı olduğu ifade edilerek, Körfez krizinin hiçbir aşamasında bunun aksi bir yol izlenmediği ve her dönemeçte barışçıl bir çözüm sağlanması için uluslararası hukuk mekanizması içinde kalındığı belirtildi.

Açıklamada, "Suudi Arabistan'ı cesurca Katar hakkındaki iddialarını ve delillerini bağımsız uluslararası komisyonlara sunmaya ve krizi sonlandırma çalışmalarını sürdüren ara bulucu Kuveyt'le iş birliği yapmaya davet ediyoruz." denildi.

Katar'a 5 Haziran 2017'den beri uygulanan ablukanın kaldırılması ve krizin çözülmesinin yalnızca Katarlılara değil aynı zamanda Suudi Arabistan vatandaşlarına da faydası olacağı ifade edildi.

Suudi Arabistan tarafından cumartesi günü yayımlanan yazılı açıklamada, "terörü desteklediği" iddiasıyla Katar'a uygulanan boykotun süreceği vurgulanmıştı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'ın 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

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