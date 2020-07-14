Katar'dan Türkiye ve Ürdün'deki Suriyeli sığınmacılara yardım

AA 14 Temmuz 2020 Salı 11:04 - Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 11:04

Hollandalı uluslararası sivil toplum kuruluşu SPARK'tan yapılan yazılı açıklamada, yardımın programının yüzde 30'unun yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) etkilenen gruplara yönelik olacağı belirtildi.

SPARK ve Katar Kalkınma Fonu (QFFD) arasında imzalanan dört yıllık kalkınma programı kapsamında Türkiye ve Ürdün'deki Suriyeli sığınmacıların yanı sıra Türk vatandaşlarına da destek verileceği vurgulanan açıklamada, "Bu çerçevede 350 KOBİ ve 300 yeni işletmenin geliştirilmesi, 800 kişinin işe yerleştirilmesi, yerel ortakların kapasitelerinin geliştirilmesi ve sonuç olarak toplamda 4 bin 350 kişilik istihdam yaratılması hedefleniyor. Katar'ın bu yardımı, temizlik ürünleri, tıbbi malzemeler ve solunum cihazı üretimiyle doğrudan ilişkili firmalara KOBİ desteği sağlayarak Türkiye'deki istihdamı korumayı ve güçlendirmeyi hedefliyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, proje tutarının geri kalan kısmıyla uzun vadeli istihdam, gençlerin işe yerleşmesi, girişimcilerin iş kurmasının desteklemesi, üniversitelerin piyasa ihtiyaçlarına göre eğitim sağlamalarını desteklemenin yanı sıra kadın ve sığınmacıları güçlendirerek uzun vadeli çözümler sunulmasının hedeflendiği kaydedildi.