Katarlı ve ABD'li yetkililer, Afganistan barış görüşmelerini ele aldı

AA 12 Eylül 2020 Cumartesi 19:49 - Güncelleme: 12 Eylül 2020 Cumartesi 19:49

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan haberde, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Afganistan barış görüşmelerini ele aldığı belirtildi.

Görüşmede ayrıca "iki ülke arasındaki iş birliği ve bölgesel konuların masaya yatırıldığı" ifade edildi.

Pompeo, Afganistan müzakerelerinin istenilen noktaya ulaşması temennisinde bulunurken, herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalıştığını kaydetti.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani de Taliban'ın Siyasi İşler Bürosu Başkanı Molla Birader ve beraberindeki Taliban heyeti ile görüşerek, müzakerelerin olumlu sonuçlanmasında Katar'ın rolünü ve çabalarını vurguladı.

Afganistan hükümeti ile Taliban arasındaki ilk doğrudan barış görüşmeleri halihazırda Katar'ın başkenti Doha'da yürütülüyor.

Barış görüşmelerinin seyri

ABD, ilk kez eski Başkan Barack Obama yönetiminde Afganistan'da barış amacıyla Taliban ve Afgan hükümetleri arasında görüşmeler yürütülmesi için girişimlerde bulundu. 2011, 2012 ve 2013'teki girişimler sonuçsuz kaldı.

Donald Trump'ın, 2017'de ABD başkanı seçilmesinin ardından müzakereler yeniden gündeme geldi. ABD ile Taliban temsilcileri, 25 Şubat 2019'da barış görüşmeleri için Katar'ın başkenti Doha'da ilk kez bir araya geldi.

ABD Başkanı Trump'ın Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Eylül 2019'da taraflar arasında anlaşmaya varıldığını, anlaşmanın Başkan Trump'ın onayını beklediğini açıkladı. Ancak aynı günlerde Kabil'de yaşanan terör saldırısında bir ABD askerinin ölmesi üzerine Trump anlaşmayı erteledi.

ABD ile Taliban arasında Aralık 2019'da yeniden başlayan görüşmeler, "şiddetin azaltılması" adı verilen fiili ateşkes kararıyla sonuçlandı. 22 Şubat 2020'de başlayan 7 günlük sürenin sonunda 29 Şubat'ta barış anlaşması imzalandı.