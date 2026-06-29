AK Parti'nin Sapanca'da düzenlenen İstişare ve Değerlendirme Kampı'nda yaptığı konuşmada Gazze'ye yönelik saldırılara sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze'nin ve Şam'ın umudu sizlersiniz. Soykırımın hesabını biz soracağız." dedi.

"AK PARTİ ÜMMETİN DE UMUDUDUR"

Türkiye'nin bölgesel sorumluluğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Beklenen Türk" vurgusunu yineleyerek, "Bu parti ümmetin de umududur." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SÖZLERİ İSRAİL'DE DE GÜNDEM OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri, Gazze başta olmak üzere bölgede saldırılarını sürdüren İsrail'de de gündem oldu.

İSRAİL KABİNESİ ERDOĞAN'IN SÖZLERİNİ HEDEF ALDI

The Times of Israel gazetesine göre Netanyahu, kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını hedef almaya kalktı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

NETANYAHU'DAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMASI

Netanyahu, "Neredeyse Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail Devleti'nin yok edilmesi çağrısında bulunmadığı bir gün geçmiyor. Bu sözleri çok ciddiye alıyoruz. Çünkü halkımızın tarihinden öğrendiğimiz bir şey varsa, o da birisi sizi yok etmek istediğini söylüyorsa onu ciddiye almanız gerektiğidir." ifadelerini kullandı.

İSRAİL ABD'YE SIĞINACAK

Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını ABD yönetimiyle de paylaşacaklarını söyledi. Katil Netanyahu, "Amerikalı dostlarımızın da dikkatini bu açıklamalara çekeceğiz. Bunları görmezden gelmiyoruz." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN "GAZZE" TEPKİLERİ GÜNDEMDE

Haberde ayrıca, 7 Ekim 2023'te başlayan süreçten bu yana Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'e en sert tepki gösteren liderlerden biri olduğu belirtildi.

The Times of Israel, Erdoğan'ın İsrail'i Gazze'de soykırım yapmakla suçladığını, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrailli yetkililer hakkında çıkardığı tutuklama kararlarını memnuniyetle karşıladığını ve Birleşmiş Milletler'e İsrail'e karşı güç kullanılması yönünde tavsiyede bulunulması çağrısı yaptığını aktardı.

TRUMP'IN TÜRKİYE ÇIKIŞI İSRAİL'İ RAHATSIZ ETTİ

Haberde ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye ilişkin son değerlendirmelerine de yer verildi. Trump'ın, yaklaşan NATO Zirvesi öncesinde Türkiye'ye yönelik silah satışına hazırlandığına ilişkin açıklamalar yaptığı belirtildi.

F-35 savaş uçakları ve jet motorlarını kapsayabileceği ifade edilen olası satış planının ise uzun süredir İsrail yönetiminde endişeye neden olduğu kaydedildi.