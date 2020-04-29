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Dünya

Katil Esed'den skandal koronavirüs haritası!İskenderun'u kendi sınırlarında gösterdi

Esed rejiminin koronavirüs salgınıyla ilgili bilgileri gösterdiği Suriye haritasında İskenderun'u kendi sınırlarında gösterdiği ortaya çıktı. Suriye iç savaşında yüzbinlerce vatandaşını katleden Esad'ın, koronavirüs salgını gibi önemli bir konuda bile, Suriye haritasına İskenderun'u da ekleyerek Türkiye'yi kışkırtma çabasına girdiği değerlendiriliyor.

DHA29 Nisan 2020 Çarşamba 15:24 - Güncelleme: 29 Nisan 2020 Çarşamba 15:39
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Esed rejimi koronavirüs salgınıyla ilgili bilgileri yayınladığı online Suriye haritasına İskenderun’u da ekledi. DHA’nın edindiği bilgilere göre, koronavirüs salgınıyla ilgili verilerinin güncel olarak açıklandığı rejime ait resmi internet sitesindeki haritada İskenderun da Suriye sınırlarında gösteriliyor. Sitede yer alan haritanın kuzey batısında “İskenderun” olduğu görülüyor.

Rejimin, İdlib’de yüzlerce sivil insanı hedef alan saldırılarını durdurmak için gerçekleştirdiği Bahar Kalkanı harekatında Esed, Türkiye’yi hedef alan açıklamalar yapmıştı. 

Esed’in Suriye haritasındaki bu eklemeyle koranavirüs salgınını bile Türkiye’yi kışkırtmak için kullandığı değerlendiriliyor.

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