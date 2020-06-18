Katil Esed'in cellatları yargılanıyor! 'Yüz bin kişi işkence ile öldürüldü'

star.com.tr 18 Haziran 2020 Perşembe 22:45 - Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 22:49

Avrupa Anayasa ve İnsan Hakları Merkezi, dördü kadın olmak üzere 7 Suriyelinin Nisan 2011 ile Ağustos 2013 arasında Şam, Halep ve Hama şehirlerindeki çeşitli gözaltı merkezlerinde tutulduklarını öne sürdü.

AİHM tutuklanan şahısların; tecavüz, cinsel organlara elektrik verme ve zorla kürtaj da dahil olmak üzere çok sayıda işkencenin ve cinsel şiddetin kurbanı veya tanığı olduklarını ifade etti.

Davacılar, Esad'a yakınlığıyla bilinen istihbarat şefi Cemil Hasan dahil olmak üzere, bu suçlardan sorumlu tuttuğu dokuz üst düzey hükümet yetkilisi hakkında suç duyurusunda bulundu.

AİHM'ye göre Suriye'deki savaşın başlangıcından beri gözaltı tesislerinde cinsel ve cinsiyete dayalı şiddet sivil halka karşı yürütülen yaygın ve sistematik bir saldırının parçasıydı ve bu şekilde olmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz nisan ayında yine Almanya'da, Suriye hükümeti yetkililerine karşı yürütülen "savaş suçu davalarının" ilki başlamıştı.

İddianamede, 57 yaşındaki Enver Raslan, 2011 ve 2012'de insanlığa karşı suç işlemenin yanı sıra tecavüz, ağırlaştırılmış cinsel saldırı ve 58 cinayetle de suçlanıyor.

Diğer sanık Eyad el Garib de en az 30 kişiyi hapse atmak ve insanlığa karışı suç işlenmesine yardımcı olmakla itham ediliyor.

Hükümet karşıtı protestoların vahşice bastırılmasıyla başlayan Suriye savaşı, yüz binlerce insanın ölümüne ve ülkenin çatışma öncesi nüfusunun neredeyse yarısının yerinden edilmesiyle sonuçlandı.

İngiltere merkezli bir izleme grubu olan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, en az 100.000 kişinin işkence veya hükümet cezaevlerindeki korkunç koşulların sonucu olarak öldürüldüğünü tahmin ediyor.

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