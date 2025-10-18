Katil İsrail ateşkes dinlemiyor! 34 Filistinli şehit oldu

Gazze İnsan Hakları Merkezi'nin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi.

İnsan Hakları Merkezi'nin açıklamasında, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne yönelik kanlı saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail ordusunun bugün düzenlediği son saldırısında bir aracı hedef alarak aynı aileden 11 sivili öldürdüğü ifade edilen açıklamada, bunun, ateşkes anlaşmasına yönelik açık ve bariz bir ihlal olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının başlamasından bu yana İsrail'in 129 saldırı ve ateş açma olayının belgelendiği, bu olaylarda 34 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 122 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

İnsan Hakları Merkezi'nin açıklamasında, İsrail'in bu tutumunun, sivillerin yaşamlarına karşı açık bir saygısızlığı ve uluslararası insani hukuka en ufak bir saygı göstermeden öldürme ve yok etme politikasını ısrarla sürdürmesini yansıttığına işaret edildi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Medya Danışmanı Adnan Ebu Hasene, İsrail'in Ekim 2023'te başlattığı saldırılardan iki yıl sonra Gazze Şeridi'nde yaklaşık 300 bin öğrencinin eğitime yeniden başlayacağını duyurdu.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail tarafından bugün Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) aracılığıyla serbest bırakılan 15 sivilin cenazesi teslim alındı" denildi.

Hamas, İsrail güçleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'da artan saldırılarının Filistin halkının iradesini kıramayacağını belirtti.

Kızılhaç ekipleri, İsrail'in Gazze'den alıkoyduğu Filistinlilerin naaşlarını Filistin Sağlık Bakanlığı görevlilerine teslim etti.

Hamas, İsrail'in Gazze'de aynı aileden 11 kişiyi öldürmesini "planlı bir katliam" olarak niteledi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kent ve beldelerinde Filistinlilerin evlerine düzenlediği baskınlarda iki Filistinliyi gözaltına aldı.

Gazze için insani yardım taşıyan 17. "İyilik Gemisi"nin El-Ariş Limanı'na ulaşmasının ardından başlatılan malzeme indirme çalışmaları devam ediyor.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kenti yakınlarındaki bir köyde 9 yaşındaki bir çocuğun İsrail güçleri tarafından öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkesin ardından, İsrail saldırılarında ölen yakınlarını defnetmek isteyen Gazzeliler, boş mezar bulmakta zorlanıyor. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Cezayir Vakfı ve Türk Mezarlık'larında yeni alanlar eklendi. Evlerini yıkılan ve kalacak yer bulamayan Filistinliler, mezarlık çevresinde kurdukları çadırlarda yaşamlarını sürdürüyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Hamas'ın Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) ekiplerine teslim ettiği cesedin kimliğinin belirlendiğini duyurdu.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinin ve İsrail ordusunun sarı hata çekilmesinin ardından, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın desteğiyle Gazze kentinin Al-Tuffah, Al-Şucaiye ve Al-Durç Mahallelerinde İsrail saldırıları sonucu yıkılan binaların enkazı kepçelerle temizlenmeye başlandı.

İsrail ordusunun ateşkes anlaşmasının ardından Gazze kentinden çekilmesiyle Nasr mahallesinde bıraktığı ağır yıkım gün yüzüne çıktı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının 7 Ekim 2023'ten bugüne kadar Gazze'de yapılan insani yardım çalışmalarında 3 milyar 346 milyon 629 bin 793 lira bütçe kullanıldı.

İsrail ordusu 1 rehine cenazesinin daha Hamas'tan teslim alındığını duyurarak, "Cenaze, kimlik tespit işlemlerinin yapılacağı Ulusal Adli Tıp Enstitüsü'ne götürüldü" açıklamasında bulundu.

02.32 Hamas, İsrail ordusunun Gazze'de sivil bir aracı hedef alarak 7'si çocuk, 3'ü kadın 11 Filistinliyi öldürdüğü saldırının ateşkesin ihlali olduğunu belirterek, arabulucu ülkelere ateşkes anlaşmasına saygı göstermesi için İsrail'e baskı yapma çağrısında bulundu.

01.47 İsrail Başbakanlık Ofisi, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Hamas'ın Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) ekiplerine teslim ettiği bir İsrailli esirin cesedinin teslim alındığını duyurdu.

01.29 Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail ordusunun Gazze'de "sarı hattı" geçen sivil bir aracı hedef alarak 11 Filistinliyi öldürdüğünü duyurdu.

00.08 Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana 280 Filistinlinin naaşının enkaz altından çıkarıldığı belirtildi.

00.05 Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında, dün enkaz altından çıkarılan bir İsrailli esirin cesedini daha Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) heyetine teslim etti.

- GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'in ilk saatlerinde anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.