20 Ekim 2025 Pazartesi
  • Katil İsrail ateşkes dinlemiyor! Gazze'ye saldırılarda 2 Filistinli şehit oldu
Dünya

Katil İsrail ateşkes dinlemiyor! Gazze'ye saldırılarda 2 Filistinli şehit oldu

Katil İsrail askerlerinin, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin doğusuna düzenlediği saldırıda 2 Filistinli şehit oldu.

20 Ekim 2025 Pazartesi 09:39
Katil İsrail ateşkes dinlemiyor! Gazze'ye saldırılarda 2 Filistinli şehit oldu
ABONE OL

Gazze kentinin merkezinde yer alan El-Ehli Baptist Hastanesi kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Gazze kentinin doğusundaki Et-Tuffah Mahallesi'nin Eş-Şa'f bölgesine ateş açtı, saldırıda 2 kişi şehit oldu.

ONLARCA KİŞİ ŞEHİT OLDU YÜZLERCE KİŞİ YARALANDI

Gazze hükümeti, dün yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun 10 Ekim'de ilan edilen ateşkes kararından bu yana 80 ihlal gerçekleştirdiğini, bu saldırılarda 97 Filistinlinin şehit olduğunu ve en az 230 kişinin yaralandığını bildirmişti.

