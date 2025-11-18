Katil İsrail ateşkes dinlemiyor! Okula bombalı saldırı: Yaralılar var

İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gazze kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bir okulun girişine ve arka bahçesine bomba atması sonucu 10 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun insansız hava aracıyla (İHA) Gazze kentinin orta kesiminde Derec Mahallesinde bulunan yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okulun kapısına ve arka bahçesindeki bir çadıra bomba attığını belirtti.

Basal, İsrail saldırısının aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu 10 Filistinli sivilin yaralanmasına yol açtığını aktardı.

Yaralıların El-Ehli Baptist Hastanesine nakledildiğini kaydeden Basal, yaralanan çocukların durumunun kritik olduğunu vurguladı.

Basal, okulun "kırmızı veya sarı" olarak tanımlanan bölgelerde olmadığının, güvenli kabul edilen, sivillerin korunduğu bir bölgede olduğunun altını çizdi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarına devam ediyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

05.29 Filistin, İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın tutuklanması çağrısının ardından uluslararası toplumu İsrail'de devlet düzeyinde giderek artan başıboşluğun durdurulması için acil ve somut adımlar atmaya çağırdı.

Filistin Esirler Cemiyeti, son iki yılda İsrail cezaevlerinde hayatını kaybeden Filistinli tutukluların sayısının, İsrail kaynaklarının açıkladığından daha yüksek olduğunu bildirdi.

02.23 Hamas, Gazze'de Barış Kurulu'nun kurulması ve Uluslararası İstikrar Gücü'nün görev yapmasını öngören tasarının, uluslararası vesayeti ve İsrail'in savaşla gerçekleştiremediği hedefleri gerçekleştirecek bir mekanizmayı dayattığını belirtti.

01.11 BM Güvenlik Konseyi, Gazze'de Barış Kurulu'nun kurulması ve Uluslararası İstikrar Gücü'nün görev yapmasını öngören ABD tasarısını kabul etti

00.02 İtalya Yüksek Savunma Konseyi'nde, İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) birliklerine yönelik tekrar eden saldırılarının "kabul edilemez" olduğu belirtildi.

00.00 İsrail, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) Başsavcı Karim Khan'ın davadan alınması ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze Şeridi'nde İsrail'in işlediği savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle çıkarılan tutuklama kararının iptali için başvuru yaptı.

- GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken ateşkes, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.