İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine saldırıları ve buradaki kampı kuşatması üçüncü gününde sürüyor.

İsrail ordusu, Cenin'e bağlı Burkin köyünde Filistinli silahlı direniş unsurlarının sığındığı dört katlı bir evi yerle bir etti. Evden geriye sadece enkaz kaldı.

Bölge halkı, İsrail askerlerinin saldırılarının saatlerce sürdüğünü aktardı.

AA muhabirine konuşan yıkılan evin sahibi Umm Ahmed, oğlu Ahmed Massad'ın iki yıl önce Cenin'de İsrail ordusunun saldırısında hayatını kaybettiğini ve "Filistinli şehit annesi olarak evini herkese açtığını" söyledi.

Cenin'den Filistinli silahlı direniş unsurlarının evine geldiğini ve evini onlara açtığını aktaran Umm Ahmed, akşam saatlerinde sivil kıyafetli İsrail güvenlik unsurlarının buraya geldiğini, komşusunun evine gitmeye çalıştığında kendisini İsraillilerin engellemek istediğini anlattı.

İsrail güvenlik unsurlarının sığındıkları komşusunun evinden çıkmaları için hoparlörlerden çağrı yaptığını belirten Umm Ahmed, daha sonra evden çıkmaları için göz yaşartıcı gaz kullandıklarını, evin kapılarına ve camlarına ateş ettiklerini söyledi.

Umm Ahmed, kendileri evden ayrıldıktan sonra İsrail ordusunun buraya çok sayıda zırhlı cip aynı ve iş makinesi getirdiğini belirterek, teslim olmak için evden çıkan bir Filistinliyi askerlerin vurduğunu ve alıkoyduğunu anlattı.

Filistinli silahlı direnişçilerin İsrail askerleriyle saatlerce çatıştığını kaydeden Umm Ahmed, İsrail askerlerinin evi yüksek infilak gücünde patlayıcılar, insansız hava aracıyla hedef aldıktan sonra orduya ait iş makinelerinin evi yıktığını belirtti.

Umm Ahmed, "Şehitlerimize sadece evimiz değil ne sunsak azdır. Sadece evimiz değil, canımızı, her şeyi onlara feda olsun veririz. Buraya gelen gençleri ilk defa görüyorum. Ama önemi yok." ifadesini kullandı.

Bölgedeki çatışmalarda, İsrail askerlerinin öldürdükleri iki Filistinlinin naaşını gasbettiği ve 7 kişiyi de yaraladığı bildirildi.

- GAZZE'DE ATEŞKESTEN SONRA İSRAİL GÖZÜNÜ BATI ŞERİA'YA ÇEVİRDİ

Hamas ve İsrail arasında imzalanan anlaşma gereği 19 Ocak'tan itibaren Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması uygulamaya girdi.

İsrail, bu tarihten itibaren işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik şiddet ve baskı uygulamalarını artırdı.

Gazze'de sağlanan ateşkesin ardından İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine saldırıları ve buradaki mülteci kampına uyguladığı kuşatma üçüncü gününde devam ediyor.

Filistin makamlarının paylaştığı rakamlara göre, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin hareket özgürlüğünü kısıtlayan kontrol noktaları 898'e yükseldi. Batı Şeria'da Filistinlilerin beldelerini ya da kentlerinden ayrılarak başka yerlere gitmek istediğinde kontrol noktalarında saatler geçirmek zorunda kalıyor. Batı Şeria'nın güneyindeki el-Halil kentinde 43 yaşındaki bir kadın kontrol noktası kuyruğunda geçirdiği kalp krizinde hayatını kaybetti.

İsrail Maliye Bakanı aşırı sağcı Bezalel Smotrich, X hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze ve Lübnan'dan sonra Batı Şeria'da "güvenlik konseptini" değiştirmeye başladığını, kendi partisinin de girişimiyle bunun "İsrail'in savaş hedefleri arasına hükümet kararı olarak alındığını" paylaşmıştı.

İsrail siyasetinde, Gazze'de ateşkese varılmasına yönelik eleştirel açıklamalar yapan hükümet yetkilileri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin'e düzenlenen baskını desteklemiş, saldırıların günler boyunca devam edebileceğini belirtmişti.