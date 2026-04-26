İSTANBUL 24°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Nisan 2026 Pazar / 10 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,0379
  • EURO
    52,8518
  • ALTIN
    6815.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Katil İsrail ateşkes tanımıyor! Lübnan'ın güneyinde patlama sesleri duyuluyor
Dünya

Katil İsrail ateşkes tanımıyor! Lübnan'ın güneyinde patlama sesleri duyuluyor

Katil İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı 2 beldeye hava saldırıları düzenledi.

AA26 Nisan 2026 Pazar 09:20 - Güncelleme:
Katil İsrail ateşkes tanımıyor! Lübnan'ın güneyinde patlama sesleri duyuluyor
ABONE OL

İsrail ordusunun 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'daki saldırıları sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları Sur'a bağlı Bazuriyye ve Semmaiye beldelerini hedef aldı.

Söz konusu beldeler, İsrail'in Lübnan'da işgal ettiği alanların dışında yer alıyor.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun akşam saatlerinde ateşkese rağmen orduya Lübnan'a yönelik şiddetli saldırılar düzenlenmesi talimatı vermişti. Bunun üzerine İsrail ordusu, gece saatlerinde Hırbet Silm, Sultaniyye, Hadasa ve Zebkin beldelerine hava saldırıları gerçekleştirmişti.

Öte yandan Lübnan basınında yer alan haberlere göre, saldırıların ardından çok sayıda kişi araçlarıyla Sur'dan kuzey bölgelere göç etmeye başladı.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI VE ATEŞKES

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.