Katil İsrail ateşkese rağmen Gazze'yi bombaladı: Onlarca Filistinli şehit oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği son saldırılarda ölen ve yaralananların bilgisi paylaşıldı.

İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek dün akşamdan bu yana Gazze Şeridi'nin kuzey, güney ve orta kesimlerine düzenlediği saldırılarda 20'si kadın, 46'sı çocuk 104 kişinin yaşamını yitirdiği, 253 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in 11 Ekim'den bu yana yürürlükte olan ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerinin sayısının 211'e, yaralı sayısının da 597'ye yükseldiği, enkaz altından ise 482 kişinin cenazenin çıkarıldığı belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde soykırıma başladığı 8 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısının 68 bin 643'e, yaralı sayısının da 170 bin 655'e çıktığı kaydedildi.

Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini öne süren İsrail ordusu, dün akşam Gazze'nin farklı bölgelerine şiddetli saldırılar başlatmıştı.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyinde konuşlu askeri gücü hedef alan ve bir askerin öldüğü silahlı saldırıya bu bombardımanla karşılık verdiğini iddia ederken, Hamas söz konusu saldırıyla herhangi bir bağlantısı olmadığını açıklamıştı.

İsrail ordusu, dün akşamdan beri düzenlediği şiddetli saldırıların ardından bu sabah Gazze Şeridi'nde ateşkesin yeniden uygulanmaya başlandığını duyurmuştu. İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, "Hamas'ın ihlallerine karşı onlarca noktaya bir dizi saldırının ardından siyasi iradenin emirleri doğrultusunda İsrail ordusu ateşkesi yeniden uygulamaya başladı." ifadeleri kullanılmıştı.

İsrail basınındaki haberlere göre, ateşkes yerel saatle 10.00'da (TSİ 11.00) başladı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarında 3 Filistinliyi darbederek yaraladı.

New York Times (NYT) gazetesinde köşe yazısı yayımlanan "Görüş" bölümünde yazarlık yapan 300'den fazla yazar, akademisyen ve tanınmış kişi, gazetenin haber merkezinin Filistin karşıtı önyargılar da dahil 3 koşulu yerine getirmediği sürece yazı yazmayacaklarını belirtti.

16.24 İsrail'de engelli bir Filistinli çocuğun iki haftadır alıkonulduğu ve bu süre boyunca şiddete maruz kaldığı bildirildi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve İrlanda Başbakanı Micheal Martin, İsrail'in Gazze'ye yönelik dün akşam başlatıp bu sabah sona erdirdiği saldırılardan derin endişe duyduklarını ifade etti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Anouar El Anouni, İsrail'in dün akşam Gazze'de ateşkesi ihlal etmesinin ardından tüm taraflara ateşkese saygı göstermeleri çağrısında bulundu.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasını ihlal ederek Gazze Şeridi'ne düzenledikleri saldırılara devam etmedikleri takdirde hükümeti devireceklerini söyledi.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasını ihlal ederek Gazze Şeridi'ne düzenledikleri saldırılara devam etmedikleri takdirde hükümeti devireceklerini söyledi.

Çekya, Gazze Şeridi ve Lübnan saldırılarında katıldığı belirtilen bir İsrailli askeri, hakkında Fransa tarafından çıkarılan yakalama emri gerekçesiyle Prag'taki Vaclav Havel Uluslararası Havalimanı'nda saatlerce alıkoyduktan sonra sınır dışı etti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek dün akşamdan bu yana düzenlediği saldırılarda 46'sı çocuk 104 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılardan bu yana yaşamını yitiren gazetecilerin sayısının 256'ya yükseldiği bildirildi.

İsrail ordusunda son 18 ayda 279 askerin intihar girişiminde bulunduğu, bunlardan 36'sının yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yunanistan'ın Patra Limanı'na bugün gelmesi planlanan ancak tepkiler nedeniyle rotasını değiştiren, İsrailli turistleri taşıyan kruvaziyer, Filistin destekçileri tarafından protesto edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını uluslararası kamuoyuna aktaran Filistinli gazeteci Mutasım Dalul, İsrail ordusunun uluslararası medya kuruluşlarına kendisini ağırlamamaları yönünde baskı yaptığını duyurdu.

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail ordusunun 12 saatten az bir süre içinde düzenlediği saldırılarla 35'i çocuk, 100'den fazla Filistinliyi öldürdüğünü duyurdu.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ordunun Gazze'deki ateşkesi yeniden uygulamaya başladığını açıklamasının ardından, Hamas'ın yurt dışındaki lider kadrosunun "dokunulmazlığının olmadığını" ifade ederek, tehdit etti.

İsrail ordusu, dünden beri düzenlediği şiddetli saldırıların ardından, Gazze Şeridi'nde ateşkesin yeniden uygulanmaya başlandığını duyurdu.

ABD'deki Colorado Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Prof. Dr. Wadie Said, "meşru müdafaa" kavramının, ABD ve Küresel Kuzey ülkeleri tarafından İsrail'in işgal ettiği topraklarda meşru müdafaa hakkı iddialarını desteklemek için "kötüye kullanıldığını" belirtti.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü Tess Ingram, Gazze'de devam eden ateşkese rağmen yeterli insani yardımın ulaşamadığını, yeterli gıdaları olmadığı için aç uyuyan binlerce çocuk olduğunu bildirdi.

Gazze'deki soykırım dahil insan hakları ihlalleri konusundaki aktif duruşuyla bilinen ABD merkezli Ben & Jerry's dondurma şirketinin kurucularından Ben Cohen, Unilever'in, şirketin Filistin için dondurma üretmesini engellediğini iddia etti.

İsrail'in ateşkesi ihlal ederek dün akşam saatlerinden itibaren Gazze'ye başlattığı saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 91'e yükseldi

İsrail ordusu, ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nde yeniden saldırılarına başlarken, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda da 44 Filistinliyi gözaltına alarak sokak ortasında saatlerce sorguladı.

Katil İsrail'in ateşkesi ihlal ederek dün akşam saatlerinden itibaren Gazze'ye başlattığı saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 24'ü çocuk olmak üzere 63'e yükseldi.

06.32 ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in gerçekleştirdiği son saldırılar dahil hiçbir şeyin Gazze'deki ateşkesi tehlikeye atmayacağını belirterek, "Bir İsrail askeri öldürüldü, bu yüzden yanıt vermeleri gerekiyordu" dedi.

04.02 İsrail'in ateşkesin devam ettiği Gazze Şeridi'ne düzenlediği son hava saldırılarında en az 30 kişinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı açıklandı.

02.47 İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar, Sderot sınır bölgesinden görüntülendi.

01.19 İsrail'in ateşkesi ihlal ederek akşam saatlerinden itibaren Gazze'ye başlattığı saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 18'e yükseldi.

01.02 Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün enkaz altında yürüttükleri arama çalışmaları sırasında, İsrailli 2 esirin daha cesedinin enkazdan çıkarıldığı belirtildi.

00.41 İsrail'in ateşkesi ihlal ederek akşam saatlerinden itibaren Gazze'ye başlattığı saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 14'e yükseldi.

00.16 İsrail'in ateşkesi ihlal ederek akşam saatlerinden itibaren Gazze'ye başlattığı saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 11'e yükseldi.

00.00 Dışişleri Bakanlığı, "İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği saldırılar, ateşkesi açık biçimde ihlal etmektedir. Saldırılar sonucunda, sivillerin hayatını kaybettiği yönündeki haberlerden derin endişe duyuyoruz" açıklamasını yaptı.