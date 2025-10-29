İSTANBUL 19°C / 8°C
Dünya

Katil İsrail ateşkese rağmen Gazze'yi hedef aldı! En az 30 şehit var

Katil İsrail'in ateşkesin devam ettiği Gazze Şeridi'ne düzenlediği son hava saldırılarında en az 30 kişinin şehit olduğu, onlarca kişinin yaralandığı açıklandı.

29 Ekim 2025 Çarşamba 06:48
İsrail'in ateşkesin devam ettiği Gazze Şeridi'ne düzenlediği son hava saldırılarının bilançosu ağırlaştı.

Gazze'deki sivil savunma yetkililerinden yapılan açıklamada, saldırılarda en az 30 kişinin hayatını kaybettiği ve onlarca kişinin yaralandığı belirtilerek, "Ekiplerimiz enkaz altından ölü ve yaralıları çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor" denildi.

İSRAİL, ATEŞKESE RAĞMEN GAZZE'Yİ VURMUŞTU

İsrail, ateşkesin devam ettiği Gazze Şeridi'ne yeni hava saldırıları düzenlemiş, ilk belirlemelere göre en az 9 kişinin öldüğü, 15 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, İsrail'in saldırıları ile ilgili yaptığı açıklamada, "Ateşkes devam ediyor. Bu, küçük çatışmalar olmayacağı anlamına gelmez" ifadelerini kullanmıştı.

HAMAS ATEŞKESE BAĞLILIĞINI TEKRARLAMIŞTI

Hamas ise, Refah'ta İsrail güçlerine düzenlenen silahlı saldırı ile Hamas'ın bir bağlantısının olmadığını belirtilerek, "Ateşkes anlaşmasına bağlılığımızı yeniden teyit ediyoruz" açıklamasında bulunmuştu. Açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine gerçekleştirdiği bombardımanların ABD Başkanı Donald Trump'ın himayesinde Mısır'da imzalanan ateşkes anlaşmasının açık bir ihlali olduğu vurgulanmıştı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

06.32 ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in gerçekleştirdiği son saldırılar dahil hiçbir şeyin Gazze'deki ateşkesi tehlikeye atmayacağını belirterek, "Bir İsrail askeri öldürüldü, bu yüzden yanıt vermeleri gerekiyordu" dedi.

04.02 İsrail'in ateşkesin devam ettiği Gazze Şeridi'ne düzenlediği son hava saldırılarında en az 30 kişinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı açıklandı.

02.47 İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar, Sderot sınır bölgesinden görüntülendi.

01.19 İsrail'in ateşkesi ihlal ederek akşam saatlerinden itibaren Gazze'ye başlattığı saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 18'e yükseldi.

01.02 Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün enkaz altında yürüttükleri arama çalışmaları sırasında, İsrailli 2 esirin daha cesedinin enkazdan çıkarıldığı belirtildi.

00.41 İsrail'in ateşkesi ihlal ederek akşam saatlerinden itibaren Gazze'ye başlattığı saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 14'e yükseldi.

00.16 İsrail'in ateşkesi ihlal ederek akşam saatlerinden itibaren Gazze'ye başlattığı saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 11'e yükseldi.

00.00 Dışişleri Bakanlığı, "İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği saldırılar, ateşkesi açık biçimde ihlal etmektedir. Saldırılar sonucunda, sivillerin hayatını kaybettiği yönündeki haberlerden derin endişe duyuyoruz" açıklamasını yaptı.

