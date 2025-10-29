Katil İsrail ateşkese rağmen Gazze'yi hedef aldı! En az 91 şehit var

Filistin resmi ajansı WAFA'nın hastane kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, İsrail'in düzenlediği şiddetli saldırılarda Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 31, orta kesiminde 42 ve güneyinde 18 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynaklar, bazı yaralıların durumunun ağır olduğunu ve yıkılan evlerin enkazı altında halen kayıpların bulunduğunu belirterek, ölü sayısının artabileceğini aktardı.

Bu arada İsrail'e ait savaş uçakları Gazze kenti ile Deyr el-Belah'a yeni hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği ve yaralandığı bildirildi.

Sağlık kaynakları, ambulans ve kurtarma ekiplerinin hedef alınan bölgelerde arama ve kurtarma çalışmalarını yoğun duman, yıkım ve kapatılan yollar nedeniyle büyük zorluklarla sürdürdüğünü ifade etti.

GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması, 9 Ekim'de Mısır'daki müzakereler sonucunda İsrail ile Hamas arasında sağlanarak, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de yürürlüğe girdi.

Gazze'deki hükümetin açıklamasına göre İsrail, ateşkesi sistematik şekilde ihlal etti ve bu ihlallerde 28 Ekim'e kadar 94 sivil hayatını kaybetti.

Son olarak, İsrail'in dün akşamdan itibaren Gazze'ye başlattığı saldırılarda daha önce 24'ü çocuk 63 kişinin öldüğü açıklanmıştı.

İsrail ordusu, salı günü Refah bölgesindeki saldırıda bir askerinin öldüğünü ve bunun Hamas tarafından düzenlendiğini iddia ederken, Hamas bu iddiayı reddetti.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail ordusu, dünden beri düzenlediği şiddetli saldırıların ardından, Gazze Şeridi'nde ateşkesin yeniden uygulanmaya başlandığını duyurdu.

ABD'deki Colorado Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Prof. Dr. Wadie Said, "meşru müdafaa" kavramının, ABD ve Küresel Kuzey ülkeleri tarafından İsrail'in işgal ettiği topraklarda meşru müdafaa hakkı iddialarını desteklemek için "kötüye kullanıldığını" belirtti.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü Tess Ingram, Gazze'de devam eden ateşkese rağmen yeterli insani yardımın ulaşamadığını, yeterli gıdaları olmadığı için aç uyuyan binlerce çocuk olduğunu bildirdi.

Gazze'deki soykırım dahil insan hakları ihlalleri konusundaki aktif duruşuyla bilinen ABD merkezli Ben & Jerry's dondurma şirketinin kurucularından Ben Cohen, Unilever'in, şirketin Filistin için dondurma üretmesini engellediğini iddia etti.

İsrail'in ateşkesi ihlal ederek dün akşam saatlerinden itibaren Gazze'ye başlattığı saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 91'e yükseldi

İsrail ordusu, ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nde yeniden saldırılarına başlarken, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda da 44 Filistinliyi gözaltına alarak sokak ortasında saatlerce sorguladı.

Katil İsrail'in ateşkesi ihlal ederek dün akşam saatlerinden itibaren Gazze'ye başlattığı saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 24'ü çocuk olmak üzere 63'e yükseldi.

06.32 ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in gerçekleştirdiği son saldırılar dahil hiçbir şeyin Gazze'deki ateşkesi tehlikeye atmayacağını belirterek, "Bir İsrail askeri öldürüldü, bu yüzden yanıt vermeleri gerekiyordu" dedi.

04.02 İsrail'in ateşkesin devam ettiği Gazze Şeridi'ne düzenlediği son hava saldırılarında en az 30 kişinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı açıklandı.

02.47 İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar, Sderot sınır bölgesinden görüntülendi.

01.19 İsrail'in ateşkesi ihlal ederek akşam saatlerinden itibaren Gazze'ye başlattığı saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 18'e yükseldi.

01.02 Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün enkaz altında yürüttükleri arama çalışmaları sırasında, İsrailli 2 esirin daha cesedinin enkazdan çıkarıldığı belirtildi.

00.41 İsrail'in ateşkesi ihlal ederek akşam saatlerinden itibaren Gazze'ye başlattığı saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 14'e yükseldi.

00.16 İsrail'in ateşkesi ihlal ederek akşam saatlerinden itibaren Gazze'ye başlattığı saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 11'e yükseldi.

00.00 Dışişleri Bakanlığı, "İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği saldırılar, ateşkesi açık biçimde ihlal etmektedir. Saldırılar sonucunda, sivillerin hayatını kaybettiği yönündeki haberlerden derin endişe duyuyoruz" açıklamasını yaptı.