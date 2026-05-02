Dünya

Katil İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ı vurdu: 10 kişi hayatını kaybetti

Katil İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ı vurdu. Saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti.

IHA2 Mayıs 2026 Cumartesi 19:45 - Güncelleme:
İşgalci İsrail'in Lübnan ile yürürlükteki ateşkese rağmen bu sabah itibariyle ülkenin çeşitli bölgelerine yönelik düzenlediği topçu ve hava saldırılarında 10 kişi hayatını kaybetti. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a yönelik 2 Mart tarihinde başlattığı saldırılarda yaşanan toplam can kaybının 2 bin 659'a yükseldiğini açıkladı.

İsrail, Lübnan ile varılan ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor. İsrail ordusu, bu sabah Lübnan'ın çeşitli bölgelerine yönelik yoğun bombardıman ve topçu atışları düzenlemeye başladı. Günün erken saatlerinden bu yana devam eden saldırılarda ülkenin Nebatiye, Tyre ve Bint Jbeil bölgelerinin yanı sıra sınır bölgelerindeki çeşitli köyler hedef alındı. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, saldırılarda 10 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Bakanlık ayrıca, İsrail'in Lübnan'a yönelik 2 Mart tarihinde başlattığı saldırılarda yaşanan toplam can kaybının 2 bin 659'a, yaralı sayısının ise 8 bin 183'e yükseldiğini bildirdi.

İsrail'in ateşkes ihlali

İsrail ile Lübnan arasında 17 Nisan'da başlayan 10 günlük ateşkes, 17 Mayıs'a kadar uzatılmıştı. Ancak İsrail ordusu, hava saldırıları ve ev yıkımlarıyla ateşkesi her gün ihlal etmeye devam ediyor. Bu doğrultuda Hizbullah da İsrail ordusunun bölgedeki işgaline yönelik misilleme saldırılarını sürdürüyor.

