  • Katil İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ı vurdu! Ağır bilanço
Dünya

Katil İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ı vurdu! Ağır bilanço

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki bir sivil savunma merkezine düzenlediği saldırıda aralarında 3 sağlık görevlisinin de bulunduğu en az 6 kişi öldü, 22 kişi ise yaralandı.

MEHMET SELVİTOP16 Mayıs 2026 Cumartesi 07:36 - Güncelleme:
İsrail ile Lübnan arasında varılan ateşkesin 45 gün daha uzatılmasına rağmen, İsrail bir kez daha Lübnan'ı hedef aldı.

Resmi Lübnan basınında yer alan haberlere göre; İsrail'in ülkenin güneyindeki bir sivil savunma merkezine düzenlediği saldırıda aralarında 3 sağlık görevlisinin de bulunduğu en az 6 kişi öldü, 22 kişi ise yaralandı.

İsrail ordusundan saldırının hedefine ilişkin açıklama yapılmadı.

ATEŞKES 45 GÜN DAHA UZATILMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve Lübnan arasındaki 10 günlük ateşkesi 17 Nisan'da duyurmuş, ateşkes daha sonra 17 Mayıs'a kadar uzatılmıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada ise İsrail-Lübnan görüşmelerinin "son derece verimli" geçtiği belirtilerek "17 Nisan'da varılan ateşkes, daha fazla ilerleme sağlanabilmesi için 45 gün uzatılacaktır" denilmişti.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

05.25 İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki bir sivil savunma merkezine düzenlediği saldırıda aralarında 3 sağlık görevlisinin de bulunduğu en az 6 kişi öldü, 22 kişi ise yaralandı.

00.50 İsrail ordusu, ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Lübnan sınırına doğru uzanan kıyı şeridini "kapalı askeri bölge" ilan etti.

- İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI VE ATEŞKES

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında 4. tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, 2 Mart'tan bu yana ateşkes ilanına rağmen devam eden İsrail saldırılarında 2 bin 950'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

