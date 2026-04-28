  • Katil İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ı vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dünya

Katil İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ı vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'a düzenlediği son saldırılarda 1'i kadın 4 kişinin öldüğünü, 3'ü çocuk 51 kişinin yaralandığını açıkladı.

METE ALİ MAVİŞ28 Nisan 2026 Salı 07:25 - Güncelleme:
Katil İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ı vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var
İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in ülkenin güneyine düzenlediği son saldırılarda 1'i kadın en az 4 kişinin öldüğü, 3'ü çocuk 51 kişinin yaralandığı bildirildi.

İSRAİL ORDUSU LÜBNAN'A YENİ SALDIRILAR DÜZENLEDİĞİNİ DUYURMUŞTU

İsrail ordusundan günün erken saatlerinde yapılan açıklamada, Lübnan'ın doğusundaki Bekaa bölgesi ile Güney Lübnan'daki 20'den fazla noktaya saldırı düzenlendiği kaydedilmişti. Saldırıların Hizbullah'a ait askeri altyapıları hedef aldığı öne sürülmüştü.

NETANYAHU, LÜBNAN'A SALDIRILARIN BEYRUT'LA MÜZAKERELERİN İLERLEMESİNE YARDIMCI OLDUĞUNU İLERİ SÜRDÜ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hizbullah'ı gerekçe göstererek Lübnan'a düzenledikleri saldırıların Beyrut yönetimiyle müzakerelerin ilerlemesine yardımcı olacağını iddia etti.

İSRAİL GENELKURMAY BAŞKANI ZAMİR, 2026 BOYUNCA TÜM CEPHELERDE SALDIRILARIN SÜREBİLECEĞİNİ SÖYLEDİ

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İsrail ordusunun 2026 yılında muhtemelen tüm cephelerde saldırılarına devam edeceğini kaydetti.

- İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI VE ATEŞKES

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları sürerken Hizbullah da karşılık vermeye devam ediyor.

Eski kocasını sokak ortasında kaskla dövdü! Küfürler savuran kadının sebebi hayrete uğrattı

