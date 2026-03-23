Katil İsrail ateşkese rağmen saldırıyor: Gazze'de şehit sayısı 72 bin 263'e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ile Hamas arasında yapılan ateşkes anlaşmasının yürürlükte olduğu Gazze Şeridi'ndeki son duruma ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 24 saatte 9 kişinin cenazesi ile 30 yaralının getirildiği belirtildi. Açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim tarihinden bu yana şehit olanların sayısının 687'ye, enkaz altından çıkarılanların sayısının 756'ya, yaralı sayısının da bin 845'e yükseldiği aktarıldı.

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana şehit olanların sayısının 72 bin 263'e yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 171 bin 944'e ulaştığı aktarıldı.