İSTANBUL 19°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Mayıs 2026 Çarşamba / 20 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,2153
  • EURO
    53,1727
  • ALTIN
    6811.42
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Katil İsrail ateşkesi yine ihlal etti: Hamas yetkilisinin oğlu ağır yaralı
Dünya

Katil İsrail ateşkesi yine ihlal etti: Hamas yetkilisinin oğlu ağır yaralı

İşgalci İsrail tarafından Gazze'nin Daraj Mahallesi'ne düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Hamas yetkilisi Halil el-Hayya'nın oğlu Azzam el-Hayya'nın da ağır yaralandığı bildirildi.

IHA6 Mayıs 2026 Çarşamba 23:33 - Güncelleme:
Katil İsrail ateşkesi yine ihlal etti: Hamas yetkilisinin oğlu ağır yaralı
ABONE OL

Filistinli kaynaklar, İsrail'in Gazze şehrindeki Daraj Mahallesi'ne yönelik saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin yaralandığını ve Hamas'ın Gazze sorumlusu Halil el-Hayya'nın oğlu Azzam el-Hayya'nın ağır yaralandığını açıkladı.

İsrail, 10 Ekim 2025'te Hamas ile yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gaza Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin Gazze şehrindeki Daraj Mahallesi'ne hava saldırısı düzenlediğini ve saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin yaralandığını bildirdi.

Öte yandan bazı kaynaklar da saldırıda Hamas'ın Gazze sorumlusu Halil el-Hayya'nın oğlu Azzam el-Hayya'nın hedef alındığını bildirdi. İlk iddialarda Azzam el-Hayya'nın hayatını kaybettiği belirtilirken, Filistinli kaynaklar bu iddiayı yalanlayarak el-Hayya'nın hala hayatta olduğunu ancak, saldırıda ağır yaralandığını açıkladı.

Hamas'ın Gazze sorumlusu Khalil al-Hayya'nın daha önce üç oğlunu hava saldırılarında kaybettiği biliniyor. Bunlar arasında en son, İsrail'in 9 Eylül 2025 tarihinde Katar'ın başkenti Doha'daki Hamas müzakere heyetini hedef aldığı saldırı da yer alıyor. Söz konusu saldırıda, El-Hayya'nın oğlu Himam el-Hayya dahil olmak üzere 5 Hamas üyesi ve 1 Katar güvenlik personelinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

İETT otobüsü kırmızı ışık dinlemedi: 12 yaşındaki çocuğu altına aldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.