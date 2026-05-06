Katil İsrail ateşkesi yine ihlal etti: Hamas yetkilisinin oğlu ağır yaralı

İsrail, 10 Ekim 2025'te Hamas ile yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gaza Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin Gazze şehrindeki Daraj Mahallesi'ne hava saldırısı düzenlediğini ve saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin yaralandığını bildirdi.

Öte yandan bazı kaynaklar da saldırıda Hamas'ın Gazze sorumlusu Halil el-Hayya'nın oğlu Azzam el-Hayya'nın hedef alındığını bildirdi. İlk iddialarda Azzam el-Hayya'nın hayatını kaybettiği belirtilirken, Filistinli kaynaklar bu iddiayı yalanlayarak el-Hayya'nın hala hayatta olduğunu ancak, saldırıda ağır yaralandığını açıkladı.

Hamas'ın Gazze sorumlusu Khalil al-Hayya'nın daha önce üç oğlunu hava saldırılarında kaybettiği biliniyor. Bunlar arasında en son, İsrail'in 9 Eylül 2025 tarihinde Katar'ın başkenti Doha'daki Hamas müzakere heyetini hedef aldığı saldırı da yer alıyor. Söz konusu saldırıda, El-Hayya'nın oğlu Himam el-Hayya dahil olmak üzere 5 Hamas üyesi ve 1 Katar güvenlik personelinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.