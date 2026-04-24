Dünya

Katil İsrail barınma merkezinde çocuk avına çıktı! Sığındığı yerde başından vurdular

Beyt Lahiya'da sığındığı barınma merkezinde katil İsrail askerleri tarafından başından vurulan küçük Mesa el-Avadiye, yaşam mücadelesi veriyor. Ateşkes ilanına rağmen sivilleri ve çocukları hedef almaktan vazgeçmeyen katil İsrail, Gazze'deki çocuk katliamı listesine bir yenisini daha eklemeye çalışıyor.

Filistin medyasında yer alan haberlere göre, İsrail güçlerinin hedef aldığı barınma merkezinde yaşayan Mesa el-Avadiye isimli kız çocuğu başından vuruldu.

Saldırının sivillerin yoğun olarak sığındığı bir noktada gerçekleştiği ifade edilirken, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan Avadiye'nin durumunun kritik olduğu aktarıldı.

- İSRAİL SOYKIRIMINDA 2 YILDA 21 BİNDEN FAZLA ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği soykırımda, 21 binden fazla Filistinli çocuğun hayatını kaybettiği, 44 binden fazla çocuğun yaralandığı, yüz binlercesinin ise yerinden edildiği bildirilmişti.

Filistin Merkezi İstatistik Kurumunun (PCBS), 6 Nisan'da Filistinli Çocuklar Günü'nde yayımladığı raporda Gazze'de 2025 sonu itibarıyla hayatını kaybedenlerin yüzde 30'unu, yaralananların ise yüzde 26'sını çocukların oluşturduğu aktarılmıştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırıları sonucu 786 Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 217 kişi yaralandı.

