  Katil İsrail Batı Şeria'da sivillere saldırdı... 2 Filistinli yaralandı
Katil İsrail Batı Şeria'da sivillere saldırdı... 2 Filistinli yaralandı

Katil İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde yer alan Beyt Furik beldesinde 2 Filistinliyi ateş açarak yaraladı.

AA21 Şubat 2026 Cumartesi 23:38
Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail askerleri, Beyt Furik beldesinde ateş açarak Filistinli 20 yaşındaki Amid Ahmed'i başından yaraladı.

İsrail askerlerinin ateş açtığı 16 yaşındaki Filistinli bir çocuk da ayağından yaralandı.

Yaralılar hastaneye nakledilirken, Amid Ahmed'in durumunun ağır olduğu kaydedildi.

İki İsrail askeri de Beyt Furik beldesinde bir Filistinliyi aracından indirmeye çalışarak darbetti. Filistinli kişiye tekme atan askerler aracın camını kırdı.

Çevredeki diğer Filistinliler de bağırarak İsrail askerlerini durdurmaya çalıştı.

Beyt Furik Belediye Başkanı Arif Haneni, AA'ya yaptığı açıklamada, Filistinliye yapılan saldırının "herhangi bir gerekçe olmaksızın gasbedilen topraklar üzerine kurulan İtamar yerleşimi yakınlarında" gerçekleştiğini söyledi.

Haneni, darbedilen Filistinli Muhammed eş-Şuli'nin tedavi için yerel bir sağlık merkezine nakledildiğini belirtti.

WAFA'da yer alan haberde de İsrail askerlerinin bir Filistinlinin aracına ateş açtığı aktarıldı.

Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsraillinin de İsrail askerlerinin koruması altında Beyt Furik beldesindeki Subaylar Mahallesi'ne baskın ve saldırı düzenlediği, mahalle sakinlerinin saldırganlara karşı koyduğu bildirildi.

