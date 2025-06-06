Katil İsrail bayram dinlemedi! Çok sayıda Filistinli şehit oldu

İsrail ordusunun, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 19 Filistinli şehit oldu.

İsrail savaş uçakları Han Yunus kentinin çeşitli bölgelerine yoğun hava saldırıları düzenledi. Bununla eş zamanlı kent yoğun topçu ateşine maruz kaldı. İsrail savaş uçakları alçak uçuş yaptı; yerleşim bölgelerine yoğun ateş açıldı.

Han Yunus'un Batn es-Semin, Kizan en-Neccar, Satr el-Garbi, Ketibe bölgeleri ile Refah kentinin doğusundaki bölgelere de yoğun topçu saldırıları düzenlendi.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail, Han Yunus kentinin batısında yerinden edilenlerin sığındığı çadırların arasında bulunan telefon şarj noktasını bir insansız hava aracıyla (İHA) vurdu.

Saldırıda 3 Filistinli şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail askerlerinin Han Yunus kentindeki Saraya Cezaevi yakınlarında ateş açması sonucu Ömer Katati isimli Filistinli bir çocuk şehit oldu.

Ayrıca daha önce İsrail saldırılarında ağır yaralanan Ömer Medhun'un da şehit olduğu kaydedildi.

İsrail'in Han Yunus'un doğusundaki Abasan el-Kebira beldesine yönelik saldırısında bir Filistinli daha şehit oldu.

Sağlık görevlilerine göre İsrail askerlerinin, Refah'ın batısındaki ABD şirketinin "yardım dağıtım" merkezi yakınlarında sivillere ateş açması sonucu 4 Filistinli şehit oldu, onlarca kişi yaralandı.

İsrail, Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'ni ve Cibaliya beldesinin merkezini de hedef aldı.

İsrail'in Cibaliya'da sivillere ait evleri hedef alması sonucu 9 Filistinli şehit oldu ve çok sayıda kişi yaralandı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 19 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği yoğun saldırılar sonucu öldürdüğü gazetecilerin sayısı 226'ya yükseldi.

Fransa'da, torunları 2023'te Gazze'deki İsrail saldırılarında ölen büyükanne İsrailli yetkililer hakkında soykırım, insanlığa karşı suç ve cinayet suçlamasıyla şikayette bulundu.

İsrail'in yoğun bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'nde Müslümanlar, camilerin enkaza dönmesi nedeniyle Kurban Bayramı namazını sokaklarda eda etti.

İsrail'in abluka ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde Kurban Bayramı buruk geçiyor. Gazze Şeridi'nin güneyinde Han Yunus kentindeki Filistinliler, bayram namazının ardından kabir ziyaretinde bulundu.

İsrail ordusu, Kurban Bayramı sabahı abluka altındaki Gazze Şeridi'nde birçok bölgeyi hava saldırıları ve topçu atışlarıyla hedef aldı.

İngiltere Kraliyet Ailesi'ni anlatan "The Crown" dizisinde Prenses Diana'nın sevgilisi Dodi el-Fayed'i canlandıran Mısır asıllı İngiliz aktör Khalid Abdalla, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de soykırımın durdurulması için sözlere değil, somut eylemlere ihtiyaç olduğunu belirterek İngiltere'nin İsrail'e silah satışını durdurması ve yaptırımlar uygulaması çağrısı yaptı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) İngiltere Direktörü Yasmine Ahmed, İsrail'in soykırımına maruz kalan Gazzelilerin açlıkla ölüme terk edildiklerini belirterek, soykırımı önleyebilecek araçlara sahip oldukları halde hükümetlerin harekete geçmemesini tarihin unutmayacağını ifade etti.

On binlerce Müslüman, İsrail polisinin kısıtlamalarına rağmen işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da Kurban Bayramı namazını eda etti.

Kolombiya, karşılıklılık ilkesi kapsamında İsrail vatandaşlarından kısa süreli ziyaretler için vize talep edeceğini duyurdu.

Hamas'ın Gazze'deki lideri Halil el-Hayye, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Gazze ile ilgili sunduğu ateşkes önerisini reddetmediklerini bilakis, savaşı kesin olarak sonlandıracak bazı garantiler istediklerini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Gazze'de ateşkes sağlanması için dün sunulan karar tasarısı oylaması sırasında "veto kullanmanın gururunu yaşadıklarını" açıkladı.

01.26 Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde kurdukları "karmaşık bir pusuda" İsrail askerlerinden ölen ve yaralananların olduğunu duyurdu.

00.25 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze Şeridi'ndeki Nasır ve Emel hastaneleri için "acil koruma" çağrısında bulundu.

00.06 Hamas ve İslami Cihad hareketlerinin, Katar'ın başkenti Doha'da, Gazze'de ateşkese varılması konusunda İsrail ile yürütülen dolaylı müzakere sürecini değerlendirdiği belirtildi.

00.00 Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, İsrail'in Gazze'de işlediği suçların uluslararası alanda "güçlü bir duruş" gerektirdiğini söyledi.

-⁠ ⁠ATEŞKESİ BOZAN İSRAİL ORDUSU, GAZZE'Yİ KALICI İŞGAL İÇİN HAREKETE GEÇTİ

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 4 bin 402 Filistinli hayatını kaybetti, 13 bin 489 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 54 bin 677'ye, yaralıların sayısı da 125 bin 530'a yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.

İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi'nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.