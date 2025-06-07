Katil İsrail bayramda bile öldürmeye devam ediyor: Çok sayıda Filistinli şehit oldu

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne Kurban Bayramı'nın ikinci günü sabah saatlerinde düzenlediği saldırılarda en az 17 Filistinli şehit oldu.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırları hedef alan saldırısında 12 kişi şehit oldu, 40'tan fazla kişi yaralandı.

Hayatını kaybedenler arasında bir anne, bir baba ve iki çocuklarının da bulunduğu 4 kişilik bir ailenin olduğu aktarıldı.

Refah kentinin batısında, insani yardım almak için bekleyen sivillere ateş açan İsrail askerleri ise en az 5 Filistinliyi şehit etti, çok sayıda kişiyi de yaraladı.

Gıda yardımı almak isterken İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 27 Mayıs'tan bu yana 115'e yükselirken yaralı sayısı ise 580'i geçti. Ayrıca bu saldırılar sonucu 9 kişinin hala kayıp olduğu ifade ediliyor.

Kurban Bayramı'nın ilk günü Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlenen hava ve kara saldırılarında 33 Filistinli şehit olmuştu.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne Kurban Bayramı'nın ikinci günü sabah saatlerinde düzenlediği saldırılarda en az 17 Filistinli şehit oldu.

İsrail ordusunun, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 31 Filistinli hayatını kaybetti.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, kötüleşen insani durumu hafifletmek için Gazze Şeridi'ne yeterli miktarda insani yardımın ulaştırılması çağrısında bulundu.

İsrail'de ordunun gelecek ay 50 binden fazla Ultra Ortadoks Yahudi (Haredi) Tevrat okulu (Yeşiva) öğrencisi için askere alım emri yayınlayacağı bildirildi.

00.15 Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail ordusunun, Han Yunus ve Cibaliya'da verdiği kayıpların, bundan sonra vereceklerinin bir örneği olduğunu belirtti.

00.00 İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, Gazze Şeridi'nde işgalin genişletilmesi ve kalıcı hale getirilmesi kapsamındaki saldırılara ilişkin yeni planları onayladığı bildirildi.

-⁠ ⁠ATEŞKESİ BOZAN İSRAİL ORDUSU, GAZZE'Yİ KALICI İŞGAL İÇİN HAREKETE GEÇTİ

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 4 bin 402 Filistinli hayatını kaybetti, 13 bin 489 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 54 bin 677'ye, yaralıların sayısı da 125 bin 530'a yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.

İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi'nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.