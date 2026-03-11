Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in, başkent Beyrut'un şehir merkezindeki Aişe Bekkar bölgesinde bulunan binadaki bir daireyi, hava saldırısıyla hedef aldığı belirtildi.

İsrail'in, söz konusu hava saldırısıyla çok katlı binadaki bir daireyi hedef aldığı aktarılan haberde, can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, İsrail'in, Beyrut'un şehir merkezinde düzenlediği hava saldırısı sonucu bina ve çevresinde hasar oluştuğu görüldü.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında dakika dakika yaşananlar:

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Tebnin beldesine düzenlediği hava saldırısında 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un şehir merkezinde bir binaya saldırı düzenlediği bildirildi.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in askeri hedeflerine 6 saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran'daki rejime ait hedeflere ve Lübnan'ın başkenti Beyrut yakınlarındaki Hizbullah hedeflerine yönelik yeni saldırıların yapıldığını açıkladı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine düzenlenen bir saldırıda Hizbullah'ın "Nasır" birimi komutanı Hasan Salame'nin öldürüldüğünü açıkladı. Ayrıca, İran'ın Tahran ve Tebriz kentlerindeki rejime ait çok sayıda askeri hedefin vurulduğu bildirildi.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyi ve doğusundaki bölgelere gece saatlerinde düzenlediği hava saldırılarında 7 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusu, halkı yerlerini terk etmeye zorladığı Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Dahiye bölgesine yeni hava saldırıları düzenledi.

İsrail ordusunun Lübnan'da düzenlediği hava saldırılarında 10 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e ait askeri hedeflere yönelik füze, insansız hava aracı (İHA) ve topçu atışlarıyla 26 saldırı düzenlediğini duyurdu.

İsrail ordusu, halkı yerlerini terk etmeye zorladığı Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Dahiye bölgesine yeni hava saldırısı düzenledi.

Lübnan'ın güneyinde Hizbullah unsurları ile İsrail ordusu arasında çatışma çıktığı bildirildi.

İsrail basını, Hizbullah'ın Lübnan sınırındaki bir üssü hedef alması sonucunda 3 İsrail askerinin hafif şekilde yaralandığını bildirdi.

Hizbullah'ın İsrail'in Beyt Şemeş şehri yakınlarındaki Elah Vadisi bölgesinde bulunan bir uydu iletişim merkezine yönelik balistik füze saldırısına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

- İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı son yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 570'e, yaralı sayısının ise 1444'e yükseldiğini bildirmişti.