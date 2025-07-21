Katil İsrail durmuyor! Gazze'de şehit sayısı 59 bini aştı

İsrail saldırıları ve yardım girişlerine getirilen kısıtlamalar nedeniyle yaşam savaşı veren Filistinliler, diğer taraftan da zorla yerinden edilmeyle sonuçlanan sözde "tahliye emirleriyle" mücadele ediyor.
Gazze halkını zorla yerinden etmeyi sürdüren İsrail ordusu, dün Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'taki bazı bölgelere ilk kez kara saldırısı başlatacağını duyurdu.
Bu duyurunun ardından İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah'ta 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139 ve 2351 numaralı blokların derhal boşaltılması gerektiği tehdidinde bulundu.
OCHA'dan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in bu son sözde "tahliye emrinin" söz konusu bölgelerde yaşayan 50 ila 80 bin arasında Filistinliyi etkileyeceğine dikkati çekti.
Yaklaşık 360 kilometre kara alana sahip ve yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze'deki toprakların yüzde 88'nin İsrail'in sözde "tahliye emri" altında olduğuna işaret edildi.
İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de Filistinlileri zorla yerinden ediyor. Filistinlilerin birçoğu bu sözde "tahliye emirleri" nedeniyle birçok kez zorla yerinden edildi.
Güvenli bölgenin olmadığı Gazze'de halk, İsrail saldırılarına hedef olmamak için sık sık yer değiştirmek zorunda kalıyor.BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'DEN İSRAİL'E KINAMA
Guterres, BM Genel Kurulu'nda düzenlenen sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin toplantıda konuştu.
Kalkınma ile barış arasında derin bağlar bulunduğunu ifade eden Guterres, küresel çatışmaların, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini her geçen gün daha da erişilmez hale getirdiğine dikkati çekti.
Guterres, bu nedenle Orta Doğu'da barış için çalışmaya devam edilmesi gerektiğinin altını çizerek, hafta sonu Gazze'de gerçekleşen, aileleri için BM yardımına ulaşmaya çalışan insanlara yönelik saldırıya değindi.
BM Genel Sekreteri, "Gazze'de, BM yardımına ulaşmaya çalışan insanlara yönelik bir katliam daha yaşandı. Son derece vahşi bir eylem. En güçlü şekilde kınıyorum." diye konuştu.
Gazze'de acil bir ateşkese, tüm esirlerin derhal serbest bırakılmasına ve engellenen insani yardım erişiminin sağlanmasına ihtiyaç olduğunu vurgulayan BM Genel Sekreteri, "Bu, iki devletli çözüm yolunda atılması gereken ilk adımdır." dedi.
Guterres, İran ile İsrail arasında ateşkesin de sürmesi gerektiğini belirterek, aynı zamanda BM Şartı, uluslararası hukuk ve BM kararlarına dayalı adil ve kalıcı bir barış için Ukrayna'da da çözüme ulaşılması gerektiğini söyledi.
"Sudan'daki kan dökme ve dehşet hali sona ermeli." diyen Guterres, listenin Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden Somali'ye, Sahel bölgesinden Myanmar'a kadar uzandığını belirtti.
BM Genel Sekreteri Guterres, "Sürdürülebilir barış ancak sürdürülebilir kalkınmayla mümkün olur." mesajını verdi.
02:02 Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), İsrail tankları ve keskin nişancılar tarafından Gazze'de yardım bekleyenlere karşı ateş açılmasından derin endişe ve üzüntü duyduğunu belirterek, yardım arayan sivillere yönelik herhangi bir şiddetin kesinlikle kabul edilemez olduğunu bildirdi.