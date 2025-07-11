Katil İsrail Gazze'de sivillerin barındığı okula saldırdı: Şehitler var

Gazze'deki Şifa Hastanesi'nden sağlık kaynakları, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, saldırının ardından hastaneye 6 cenazenin ulaştırıldığını ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda yaralının getirildiğini belirtti.



Görgü tanıkları, okulda binlerce yerinden edilmiş sivilin barındığını ve saldırının çok sayıda can kaybı ve yaralanmaya yol açtığını aktardı.



İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de sivilleri hedef alan, zorla yerinden etme, altyapıyı yok etme, aç bırakma ve öldürme gibi uygulamaları içeren bir savaş yürütüyor. Tel Aviv yönetimi, Uluslararası Adalet Divanı'nın saldırıların durdurulması yönündeki karar ve çağrılarını da görmezden gelmeye devam ediyor.



ABD'nin desteklediği bu süreçte, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık 195 bin Filistinli şehit oldu veya yaralandı. On binlerce kişi kayboldu, yüz binlercesi evsiz kaldı ve düzinelerce çocuğun ölümüne yol açan kıtlık yaşandı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

02.39 Mısır ve Çin Başbakanları, Gazze Şeridi'nin yeniden inşasını hedefleyen Arap-İslam projesinin hayata geçirilebilmesi için uluslararası desteğin seferber edilmesine acil ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

02.11 Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde yerinden edilmiş sivillerin barındığı Halime es-Sa'diya Okulu'na düzenlediği hava saldırısında, aralarında çocukların da bulunduğu 6 Filistinli şehit oldu.

02.05 Mısır Baş Müftüsü Nazir Ayyad, kendilerini "Avrupalı imamlar" şeklinde tanımlayan kişilerin İsrail'i ziyaretini, "kanlı, gaspçı bir oluşumun imajını güzelleştirmek için kullanılan sahte din adamlarının yaptığı ucuz bir siyasi yatırım" olarak nitelendirdi.

00.28 ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi yetkilileri tarafından Filistin'e destek gösterilerine öncülük ettiği gerekçesiyle martta gözaltına alınan ve 21 Haziran'da serbest bırakılan Columbia Üniversitesi öğrencisi Mahmud Halil, Trump yönetimine 20 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

00:20 Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de ateşkes ve esir takasına dair kapsamlı bir anlaşmanın imkansız olduğu yönündeki iddiasını yalanladı.

- ⁠İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'NE YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 57 bin 575 Filistinli hayatını kaybetti, 136 bin 879 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 7 bin 13 kişi yaşamını yitirdi, 24 bin 838 kişi yaralandı.

27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 766'ya, yaralıların sayısı da 5 bin 44'e çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.