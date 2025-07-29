Katil İsrail Gazze'ye girişine izin verdiği tırları yağmalattı

Hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Bugün Gazze Şeridi'ne en fazla 87 yardım yüklü tır girdi ve bunların çoğu, İsrail'in kasıtlı olarak oluşturduğu kaos ortamında yağmalandı." ifadesi kullanıldı.

İsrail ordusunun, bu süreçte "komplike bir katliam" işlediği kaydedilen açıklamada, önce tırların girişine karşı çıkıldığı, sonra aşiretlerden oluşan ve tırları korumakla görevli kişilerin hedef alındığı ve 11'inin öldürülmesinden sonra tırların girişlerine izin verildiği, böylelikle yardımların ordunun koruması altında hırsızların ve suç çetelerinin eline düştüğü aktarıldı.

Havadan indirilen yardımlara da değinilen açıklamada, bunların toplamda yarım tıra bile tekabül etmediği ve Et-Tuffah Mahallesi ile Cibaliya'da Filistinlilerin ulaşmasının mümkün olmadığı İsrail ordusunun kontrolündeki noktalara indirildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Gazze'de yaşananların, İsrail'in bilinçli bir şekilde kaos ve açlığı yaymaya çalıştığının ve yardımların hak sahiplerine ulaşmasına kasten engel olduğunun net bir göstergesi olduğu" dile getirildi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

06.47 Katar ve Mısır, Gazze'de ateşkese varılması, kapsamlı ve adil barışın sağlanması için müzakerelerin önemine işaret etti ve bu sürecin yeniden başlatılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

05.56 Protestocular, ABD'nin Washington DC kentinde NBC ve FOX News genel merkezlerinin önünde toplanarak tencere ve tavaları vurarak Gazze'de devam eden açlığa dikkat çekmeye çalıştı. Protestocular, "ABD medyası İsrail'in suçlarına rıza gösteriyor" ve "Medya yalan söylüyor, Gazze ölüyor" yazılı pankartlar taşıdı. Protestocular, ana akım medya kuruluşlarını suç ortaklığıyla suçlayarak "Açlığa ortak olmayın" diye bağırdı.

05.46 Filistin yanlısı aktivistler, Mısır'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği önünde, Rafah sınır kapısının açılması ve Gazze'ye temel gıda maddelerinin girişine izin verilmesi talebiyle New York'ta bir protesto gösterisi düzenledi.

05.26 Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan, ülkelere Filistin devletini tanıma çağrısında bulundu.

03.48 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, istifa tehdidinde bulunan aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'i hükümette tutmak için güvenlik kabinesine "Gazze'nin bazı bölgelerini ilhak etmeyi öngören bir plan" sunduğu belirtildi.

03.15 Gazze'de savaşmayı reddettikleri için itaatsizlikten hapis cezasına çarptırılan Nahal Tugayı'na bağlı 3 İsrailli askerin cezalarının hafifletildiği bildirildi. Uzun bir süre üslerinde kalarak psikolojik destek alacak askerlerin, cephe dışında görevlendirileceği açıklandı.

01.14 Gazze'deki hükümet, İsrail'in 87 tır insani yardım girişine izin verdiğini, bunların çoğunun yine onun kontrolünde yağmalandığını belirtti.

01.02 İsrail, saldırıları ve uyguladığı abluka nedeniyle büyük bir insanlık felaketine yol açtığı, sadece dün açlıktan 14 kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğu Gazze Şeridi'ne insani yardım girişine izin verildiğini savundu.

01.02 Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, İsrail'in bilimsel araştırmaların desteklenmesine yönelik Ufuk Avrupa programına erişiminin kısıtlanmasını istedi.

01.01 Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, ülkesinin İsrail ve Filistin'in barış ve güvenlik içinde yan yana yaşayacağı iki devletli çözüm ilkesine bağlılığını yineleyerek, bunun Orta Doğu'da kalıcı barış ve istikrar için hayati öneme sahip olduğunu söyledi.

00.39 Birleşmiş Milletlerin (BM) yayımladığı "2025 Dünyada Gıda Güvenliği ve Beslenme" başlıklı raporunda, Gazze Şeridi'ndeki nüfusun tamamının yüksek seviyede akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

00.35 Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Gazze'nin uluslararası hukuk ve insani değerler için bir mezarlık haline geldiğini söyledi.

00.17 İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentindeki iki ayrı olayda, İsrail ordusunun ve Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısında 2 Filistinli hayatını kaybetti.

00.15 Hamas, İsrailli insan hakları örgütlerinin hazırladığı raporun, tanıklıklar ve kanıtlarla İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik toplum yapısını parçalama, yok etme ve zorla yerinden etme amaçlı kapsamlı soykırımını gözler önüne serdiğini bildirdi.

- GAZZE "AÇLIKTAN" ÖLÜYOR

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırları ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.