Katil İsrail Gazze'ye ölüm yağdırdı! Çok sayıda Filistinli şehit oldu

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 10'u insani yardım bekleyen Filistinliler olmak üzere 29 kişi şehit oldu.

Gazze'ye insani yardım girişini kısıtlayıp, yayınladığı sürgün emirleriyle insani felakete sebep olan İsrail ordusunun hedefinde yine insani yardım bekleyen siviller ve yerinden edilen Filistinliler vardı.

Sağlık alanındaki kaynaklar ve görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail ordusunun Mevasi bölgesindeki bir evi hedef alması sonucu 2 Filistinli şehit oldu.

Han Yunus'ta İsrail ordusunun yerinden edilen Filistinlilere ait 3 çadırı bombalaması sonucu 12 kişi şehit oldu.

İsrail ordusunun Han Yunus'un merkezinde Filistinlileri hedef alması sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, kentin çeşitli bölgelerinde enkaz altından 2 Filistinlinin cenazesi çıkarıldı.

Gazze'nin orta kesiminde, Selahaddin Caddesinde İsrail ordusunun yiyecek bulma ümidiyle insani yardım noktalarına yönelen Filistinlileri hedef alması sonucu 10 Filistinli yaşamını yitirdi, 50'den fazlası da yaralandı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 10'u insani yardım bekleyen Filistinliler olmak üzere 29 kişi hayatını kaybetti.

06.02 Gazze'deki Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye, İsrail ablukasının gölgesinde jeneratörleri çalıştırmak için ciddi yakıt sıkıntısı yaşadıklarını belirterek, "Elektrik olmadan hastaneler çalışamayacak. Jeneratörler durduğu anda gerçek bir felaketle karşı karşıya kalacağız. Hastaneler insanların kurtarılacağı yerler olmak yerine mezarlıklara dönüşecek." dedi.

02.39 Brezilya'nın São Paulo kentinde aktivistler ve sosyal hareketler, Brezilya hükümetinden İsrail ile diplomatik ilişkileri kesmesini ve Gazze'deki soykırıma karşı net bir tutum almasını talep ederek "Filistin İçin 24 Saat Nöbeti" adlı bir eylem düzenledi. Hükümet temsilciliği önünde gerçekleşen protestoda kültürel etkinlikler, siyasi konuşmalar ve tanıklıklar yer aldı. Eyleme, Özgürlük Filosu'nda İsrail tarafından gözaltına alınan Thiago Ávila da katıldı. Aktivistler geceyi çadırlarda geçirerek Filistin halkıyla dayanışmalarını sürdürdü.

02.31 ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıkladı. Başkan Trump, "Orta Doğu'nun iyiliği için umarım Hamas bu anlaşmayı kabul eder. Çünkü bu daha iyi olmayacak, sadece daha kötü olacak." değerlendirmesinde bulundu.

00.08 İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Washington D.C.'de ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve ABD Başkan Yardımcısı James David Vance ile görüşerek "Gazze'de ateşkesi" ele alacak.

00.06 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un bazı bölgelerinde yaşayan Filistinliler için yeni "sürgün emri" yayımladı.

00.01 Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi yakınındaki Nir Yitzhak ve Mivtahim yerleşim birimlerine düzenlenen saldırıları üstlendi.

00.00 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yardım bekleyen sivilleri hedef aldığı saldırıda 11 Filistinli hayatını kaybetti, 84 kişi yaralandı.

- İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARI

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana ABD desteğiyle Gazze Şeridi'nde yürüttüğü saldırılarda, büyük çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere 190 binden fazla Filistinlinin ölümüne veya yaralanmasına, 11 binden fazlasının kaybolmasına ve yüz binlercesinin yerinden edilmesine neden oldu.

Gazze'deki saldırılara paralel olarak İsrail ordusu ve yerleşimciler, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da da saldırılarını artırdı. Filistin kaynaklarına göre, bu süreçte en az 988 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı.