Dünya

Katil İsrail Gazze'ye saldırmaya devam ediyor: 3 Filistinli hayatını kaybetti

Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli hayatını kaybetti

8 Mart 2026 Pazar 18:41
Katil İsrail Gazze'ye saldırmaya devam ediyor: 3 Filistinli hayatını kaybetti
Soykırımcı İsrail ordusunun ateşkese rağmen, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 3 Filistinlinin öldüğü bildirildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu Gazze kentinin el-Ketibe bölgesinde bir grup Filistinliyi hedef aldı.

İsrail saldırısında 2 Filistinli yaşamını yitirdi ve yaralananlar oldu.

Ayrıca, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da da İsrail ordusunun açtığı ateş sonrası aldığı yaralar nedeniyle bir Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu Gazze'de, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen, bölgedeki saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'ye İsrail'in Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda 72 bin 126 Filistinli hayatını kaybetti, 171 binden fazla kişi de yaralandı.

Popüler Haberler
