Katil İsrail haddini aştı! Akıllarınca Türkiye'yi tehdit etmeye kalktılar

ABD'yi arkasına alan katil İsrail, Orta Doğu'da peş peşe katliamlar düzenleniyor. Filistin, Suriye, Lübnan, Irak ve İran'da saldırılar düzenleyen siyonist ordu bu kez de Katar'ın başkenti Doha'yı hedef aldı. Hamas, İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırısında hareketin Gazze'deki lideri Halil el-Hayye'nin oğlu ile ofis müdürünün yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Suheyl el-Hindi, Katar'ın Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada, İsrail'in Doha'daki Hamas müzakere heyetine saldırısında Hamas lideri Halil el-Hayye'nin ofis müdürü Cihad Lebed ile oğlu Hemmam el-Hayye'nin de aralarında olduğu bazı kişilerin öldüğünü belirtti.

Saldırının, müzakere heyetinin ABD'nin sunduğu öneriyi görüşmek üzere yaptığı bir toplantı sırasında gerçekleştiğini aktaran Hindi, Halil el-Hayye ile Zahir Cabbarin'in de aralarında olduğu Hamas liderlerinin suikast girişiminden sağ kurtulduğunu ifade etti.

SİYONİSTLERDEN TÜRKİYE VE BAŞKAN ERDOĞAN'A ALÇAK TEHDİTLER!

Siyonist akademisyen Meir Masri, Katar saldırısı sonrası, "Doha'ya saldıran Ankara'ya da saldırabilir. Bugün Katar, yarın Türkiye. İsrail terörle mücadele ediyor." şeklinde alçak tehditlerde bulundu.

Eş zamanlı harekete geçen siyonistlerden Avi Avidan da, İstanbul'un çembere alındığı ve 'sıradaki hedef' şeklindeki bir paylaşımı alıntıladı. Siyonistlere bağlı operasyon hesapları da 'Bugün Katar yarın Türkiye' şeklinde küstah mesajlar verdi.

MICHAEL RUBİN: NATO TÜRKİYE'YE DESTEK SAĞLAMAZ!

CIA aparatı FETÖ destekçisi Michael Rubin de, Gazze'nin güvenli olmadığını Tahran ve Doha'nın Hamas liderleri için artık bir koruma sağlayamacağını belirtti.

Michael Rubin, 'İsrail Hamas'ı Katar'da sıkıştırdı, Sırada Türkiye olabilir' başlıklı yazısıyla açık bir tehditte bulundu. Michael Rubin, İsrail'in Türkiye'ye olası bir saldırısı durumunda NATO'nun bir koruma sağlamayacağını kaydetti.

BAŞKAN ERDOĞAN: FİLİSTİN HALKININ ÖZGÜRLÜĞÜNÜ SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Başkan Erdoğan Doha saldırısı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda önemli mesajlar vermiş ve şunları kaydetmişti:

İsrail'in bugün Katar'daki Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısı, gözü dönmüş Netanyahu hükûmetinin çatışma ve istikrarsızlığı derinleştirme amacında olduğunu bir kez daha açıkça ortaya koymuştur. Uluslararası hukukun ve Katar'ın egemenliğinin açık ihlali olan bu saldırı, kardeş ülke Katar'ın da güvenliğini ve huzurunu hedef almıştır. Bu saldırıyı lanetliyorum. Türkiye, tüm imkânlarıyla Filistinli kardeşlerinin ve müttefiki, stratejik ortağı ve dostu Katar Devleti'nin yanındadır. Terörizmi bir devlet politikası haline getirenler hedeflerine asla ulaşamayacaktır. İsrail'in, kendisiyle birlikte tüm bölgeyi felakete sürüklemeyi amaçlayan haydutlukları karşısında dirayetli ve kararlı duruşumuzu koruyacak; ne pahasına olursa olsun barışı, uluslararası hukuku ve Filistin halkının özgürlüğünü savunmaya devam edeceğiz.