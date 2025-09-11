Katil İsrail hain planını devreye soktu! Gazze'de 360 noktaya saldırı

İsrail ordusu, işgal planını devreye soktuğu Gazze kentinde Filistinlilerin yaşadığı çok katlı binalar dahil olmak üzere son günlerde 360 noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, Gazze kentini işgal için yürütülen saldırıların daha da hızlandırılacağı belirtildi.

İsrail ordusunun 3 dalga halinde gerçekleştirdiği saldırılarda ilk aşamada Filistinli sivillerin yaşadığı çok katlı binaların hedef alındığı, ikinci aşamada Daraj ve Tuffah mahallelerinde Hamas'a ait olduğu ileri sürülen hedeflere saldırılar düzenlediği belirtildi.

Son aşamada ise Daraj, Tuffah ve Şeyh Rıdvan mahallelerine saldırılar düzenlendiği bildirildi.

- İSRAİL GENELKURMAY BAŞKANINDAN ORTA DOĞU'DA SALDIRILARI SÜRDÜRME TEHDİDİ

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, son 48 saat içinde Suriye, Katar ve Yemen'e düzenledikleri saldırıların ardından Orta Doğu'da saldırılarını sürdürecekleri tehdidinde bulundu.

İsrail deniz kuvvetleri subaylarının mezuniyet töreninde konuşan Genelkurmay Başkanı Zamir, son günlerde birçok bölgede eşzamanlı saldırılar düzenlediklerini belirterek, "İsrail ordusunun uzun kolu her alana ulaşacak ve Orta Doğu'daki tüm düşmanlarımızın ellerini kesecek." ifadelerini kullandı.



İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, geçen hafta Gazze kentinde "cehennemin kapıları açıldı" ifadeleriyle kenti işgal için yürüttükleri saldırıları şiddetlendirecekleri tehdidinde bulunmuştu.

İsrail ordusu ise işgal saldırıları kapsamında kent içindeki çok katlı binaları hedef alacaklarını duyurmuştu.

- İSRAİL, GAZZE KENTİNİ İŞGAL KARARI ALMIŞTI

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Plana göre ilk aşamada yaklaşık 1 milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek.

İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze'nin kent merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail ordusu, Gazze kentinin işgali için başlattığı "Gideon'un Savaş Arabaları 2" saldırıları kapsamında kentte ayakta kalan yapıları bombalamayı sürdürürken 9 binayı daha yerle bir etti.

Avrupa Parlamentosu (AP), İsrail'in Gazze Şeridi'nde kıtlığa yol açan insani yardımları engellemesini kınadı ve tüm sınır kapılarının açılması çağrısında bulundu.

İsrail askerlerinin ateş açması sonucu işgal altındaki Doğu Kudüs'te bir Filistinli yaralandı.

Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler için Birleşmiş Milletler Yardım ve Çalışma Ajansı (UNRWA), İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım mekanizmalarının aralarında Müslümanlara düşman çetelerin de bulunduğu paralı askerler tarafından yönetildiğini ve bunun en az 2 bin Filistinlinin ölümüne yol açtığını belirtti.

Avrupa Müslüman Forumu, Uluslararası Kudüs Enstitüsü, Dünya Müslüman Alimler Birliği, Filistin Devleti ve Türkiye Araştırmaları Vakfı işbirliğiyle düzenlenen "Gazze'deki Soykırıma ve Kutsal Topraklardaki Kutsal Mekanlara Tehditlere Dikkat Çekmeye Yönelik Uluslararası Yuvarlak Masa Toplantısı", açılış oturumuyla başladı.

İsrail ordusu, sabah saatlerinde düzenlediği saldırının ardından öğleden sonra da Lübnan'ın doğusundaki Beka bölgesi ve güneyindeki Nebatiye kentine yeni hava saldırıları düzenledi.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İsrail'in Gazze'deki katliamının bir an önce sona ermesi gerektiğini belirterek, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in yeni yaptırım önerilerini değerlendirmeye hazır olduklarını söyledi.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısı son 24 saatte 72 artarak 64 bin 718'e yükselirken, 7 kişi de açlıktan hayatını kaybetti.

İsrail meclisi, savaş harcamalarını finanse etmek üzere yaklaşık 31 milyar şekel (9 milyar dolardan fazla) ek ödenek öngören yasa tasarısını onayladı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi, işgal altındaki Batı Şeria'da da Filistinlilere ait 3 aracı ateşe verdi.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani, ABD medyasına yaptığı açıklamada, başkent Doha'daki İsrail saldırısının "devlet terörü" olduğunu belirterek, "Bölgeden bir yanıt gelecek. Bu yanıt şu anda bölgedeki diğer ortaklarla istişare ve değerlendirme aşamasında" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) Sözcüsü Danny Al-Ghafri, İsrail'in Lübnan'ın güneyinden tamamen çekilmesi gerektiğini belirterek, UNIFIL ile Lübnan ordusu arasındaki "stratejik ortaklığın" ülkedeki silahların devlet tekeline alınmasına katkı sağlama rolüne dikkati çekti.

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da son iki günde 2 beldenin daha belediye başkanını gözaltına aldı.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırısı ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile "gergin" bir telefon görüşmesi yaptığını öne sürdü.

İsrail ordusu, Yemen'den atılan bir füzenin hava savunma sistemlerince engellediğini duyurdu.

Filistin, uluslararası toplumdan, vatandaşlarının İsrail katliamından ve yerinden edilmesinden kurtarılması için acil önlemler almaları çağrısında bulundu.

05.07 Fas'ın Tatvan ve Kazablanka kentlerinde, Küresel Sumud Filosu'na destek vermek ve İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilere uyguladığı soykırım ile açlığı protesto etmek amacıyla gösteriler düzenlendi.

Katar Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Katar'a yeniden saldırı düzenleyebilecekleri yönündeki tehdidini "pervasız" olarak nitelendirip, Netanyahu'nun hesap vermesi gerektiğini bildirdi.

02.04 İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Londra ziyaretinin her adımında protestolarla karşılaşan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile yaptığı görüşmede İsrail'in Katar'da gerçekleştirdiği saldırıyı kınarken Gazze konusunda endişelerini dile getirdi.

00.50 Tunus İçişleri Bakanlığı, İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu'ndaki teknelere düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırılarının "planlı bir şekilde yapıldığını tespit ettiklerini" açıkladı.

00.45 Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in İsrail'e yönelik önerdiği yaptırımları değerlendirme konusunda öncelikle AB Konseyi'ndeki iç tartışmaları beklemek istediğini söyledi.