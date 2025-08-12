Katil İsrail insani yardım bekleyenleri hedef aldı! En az 30 Filistinli şehit oldu

Hastane kaynaklarının ve görgü tanıklarının aktardığına göre İsrail, Gazze Şeridi'nde yine yerinden edilenlerin çadırlarını, sivillerin evlerini ve yardım bekleyenleri hedef aldı.

İsrail'in Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nde bir evi hedef aldığı saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İsrail'in aynı mahallede başka bir evi daha hedef aldığı saldırıda da 4 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu Gazze kentinde Sahabe bölgesindeki bir ev ile Şeyh Rıdvan göleti yakınlarındaki Filistinli sivilleri hedef aldı. Saldırılarda 7 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze kentinin güneyinde bir eve düzenlenen İsrail saldırısında 1kişi öldü.

İsrail ordusuna ait araçlar, Gazze kentinin batısındaki Şatii Mülteci Kampı'nda yer alan "Belahiye" bölgesinde bir evin çatısını top mermisiyle hedef aldı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un batısında yer alan Mevasi bölgesinde de zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı bir çadır hava saldırıyla vuruldu. Saldırı sonucu aralarında bir karı-koca ile 2 çocuğun da bulunduğu 5 Filistinli yaşamını yitirdi.

- İNSANİ YARDIM BEKLEYENLER HEDEF ALINDI

İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Netzarim Koridoru çevresindeki insani yardım bekleyen Filistinlilere ateş açtı. Saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Ayrıca İsrail ordusu Han Yunus'un güneyindeki yardım dağıtım merkezi yakınındaki Filistinlilere açtığı ateş sonucu 4 kişi öldü.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde Gazze Vadisi çevresindeki dağıtım noktası yakınında İsrail ordusunun yardım bekleyen Filistinlilere ateş açması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Katil İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, 9'u insani yardım bekleyen olmak üzere, 30 Filistinli şehit oldu.

Norveç'in 2 trilyon dolar büyüklüğe sahip devlet varlık fonu Norges Bank Investment Management (NBIM), 11 İsrail şirketindeki yatırımlarından çıkmasının ardından İsrail'deki varlıklarını satmaya devam etmeyi planlıyor.

Gazze Şeridi'nde esir takası ve ateşkes anlaşmasına varılması yönündeki müzakerelerde ilerleme sağlanma ihtimali konusunda, İsrail müzakere heyeti arasında görüş ayrılığı yaşandığı belirtiliyor.

İsrail askeri istihbarat biriminin, Filistinlilere ait yaklaşık 200 milyon saatlik telefon görüşmesi kaydını Hollanda'daki Microsoft sunucularında depoladığının ortaya çıkması üzerine Hollandalı aktivistler, Microsoft binası önünde ve çatısında eylem yaptı.

Sosyal medya platformu X'in yapay zeka sohbet botu Grok, İsrail'in Gazze'de "soykırım" işlediğine dair verdiği cevap üzerine geçici olarak askıya alınmasının ardından yeniden kullanıma açıldı.

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, İsrail'in Gazze Şeridi'nde, aralarında Al Jazeera televizyonunun iki muhabirinin de bulunduğu Filistinli gazetecileri öldürmesini kınadı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib, Gazze'nin kıtlığın eşiğinde olduğunu belirterek, İsrail ordusunun tam bir darbe vurmasının felaket olacağını vurguladı.

Yeni Zelanda'daki muhalefet bloğunda yer alan Yeşil Parti Eş Başkanı Chloe Swarbrick, İsrail'e, Gazze'de işlediği savaş suçları nedeniyle yaptırım uygulanması çağrısını yinelediği konuşmasının ardından parlamento oturumlarından bir süreliğine uzaklaştırıldı.

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze'de son 24 saatte 5 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 15 Filistinli şehit oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in "bir sonraki adıma" ilişkin kararı vermesi gerektiğini ancak Hamas'ın "Gazze'de kalamayacağını" savundu.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de olanları inkar ettiğini belirtti.

Kanada, Gazze'de aralarında Al Jazeera televizyonunun iki muhabirinin de bulunduğu Filistinli gazetecilerin öldürülmesini kınadı ancak bu saldırıdan İsrail'i sorumlu tutmadı.

ABD'de Filistin destekçisi göstericiler, İsrail'in Gazze Şeridi'nde öldürdüğü gazetecileri anmak için başkent Washington DC'de etkinlik düzenledi.

06.25 Arjantin'de insan hakları örgütleri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Arjantin'e planladığı ziyaret sırasında "savaş suçları ve soykırım" suçlamalarıyla tutuklanmasını talep etti.

01.46 Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne dün sabahtan bu yana düzenlediği saldırılarda 11'i çocuk en az 58 Filistinli şehit oldu, onlarca kişi yaralandı.

00.45 İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı abluka ve yürüttüğü saldırılar nedeniyle bölgede derinleşen açlık sonucu bir çocuk daha hayatını kaybetti.

00.32 Lübnan'ın Sayda kentinde, 22 aydır devam eden İsrail'in soykırım, aç bırakma ve yıkım politikaları nedeniyle Gazze halkının yaşadığı acılara dikkati çekmek ve Filistinlilere destek amacıyla etkinlik düzenlendi.

00.29 Norveç'in 2 trilyon dolar büyüklüğündeki devlet varlık fonu Norges Bank Investment Management, 11 İsrail şirketindeki yatırımlarından çıktı ve İsrail'deki tüm dış portföy yöneticileriyle olan sözleşmelerini feshetme kararı aldı.

- İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'NE YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 61 bin 499 Filistinli hayatını kaybetti, 153 bin 575 kişi yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ise 9 bin 989 kişi yaşamını yitirdi, 41 bin 534 kişi yaralandı.

Gazze'de İsrail-ABD güdümlü sözde insani yardım dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu 27 Mayıs'tan bu yana ölenlerin sayısı 1807'ye, yaralıların sayısı da 13 bin 21'e yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.