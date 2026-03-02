İSTANBUL 13°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Mart 2026 Pazartesi / 14 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9533
  • EURO
    51,4463
  • ALTIN
    7479.53
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Katil İsrail, İran'daki 600 noktaya 2 bin 500 bombayla saldırdı
Dünya

Katil İsrail, İran'daki 600 noktaya 2 bin 500 bombayla saldırdı

Katil İsrail, İran'a yönelik ABD ile ortak saldırıda, Tahran yönetimine ait 600'den fazla altyapı tesisini hedef alırken 2 bin 500 mühimmat kullandığını ileri sürdü.

AA2 Mart 2026 Pazartesi 21:04 - Güncelleme:
Katil İsrail, İran'daki 600 noktaya 2 bin 500 bombayla saldırdı
ABONE OL

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'a yönelik saldırıların başlamasıyla 110 bin yedek askerin seferber edildiği belirtildi.

Savaşın ilk iki gününde İran'da 600'den fazla altyapı tesisinin hedef alındığı öne sürülen açıklamada, İsrail ordusunun 2 bin 500 mühimmat kullandığı aktarıldı.

Açıklamada, hedef alınan 600 altyapı tesisinin arasında İran'ın askeri liderlerinin bulunduğu 20'den fazla hedefin olduğu, 150'den fazla karadan karaya balistik füze ve 200'den fazla hava savunma sistemi bulunduğu ileri sürüldü.

Saldırılar için 110 binden fazla yedek askerin seferber edildiği aktarılan açıklamada, Lübnan'da da 30'dan fazla hedefe saldırı düzenlendiği kaydedildi.

İsrail basını, İsrail ve ABD'nin son 48 saatte attığı mühimmat miktarının, Haziran 2025'teki İran savaşında atılan mühimmat miktarından fazla olduğunu, bir askeri kaynağın ABD'nin de 1500 mühimmat kullandığını söylediği iddia edildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Gaz tüpü bomba gibi patladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.